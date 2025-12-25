採草莓剪蒂頭能省錢？老闆親上火線解惑了

網友採草莓為了省錢，將蒂頭剪掉後再拿秤重。（示意圖／翻攝自pexels）





入冬後也迎來了草莓季，許多民眾喜歡揪團帶著家人或朋友一起去採草莓。日前就有一名網友分享，他和女友到草莓園採果，女友為了省錢，竟把草莓的蒂頭剪掉，認為這樣秤重時會比較輕，沒想到影片一公開，立刻引起其他網友熱議。

原PO在Threads上分享了一段影片，畫面中女友相當精打細算，採草莓時將綠色的蒂頭剪掉大半，還解釋：「這蒂頭很重，10顆加起來可能就有100克！」她認為去掉蒂頭後秤重會感覺輕一些。最後兩人秤重共花了252元台幣，影片結尾還幽默地問網友：「這樣算有省到錢嗎？」

網友們也紛紛留言，「你剪了整盒可能都沒一顆草莓重」、「只有我覺得這樣蠻沒品的嗎？」、「我建議不要採草莓最省」、「並沒有，100顆大概省不到十克」、「看到這種跟中國一樣low的作風真的很...」、「剪刀不小心插到果肉，回家沒放冰箱馬上發霉」、「這不是精打細算吧⋯這是浪費時間」、「要不要連籽也夾一夾？」、「才採252，看來裡面也沒幾顆，真的要省不要採最省」。

對此，有草莓園老闆在留言區回應，提醒民眾若把草莓的蒂頭去掉，容易造成果實受損，也會影響保存期限。至於這樣做是否真的省到錢，老闆幽默表示：「您的工時費比較高啦！」另外，也有同行留言表示：「每季都會遇到，默默結帳就對了，不好說些什麼」他補充，若遇到這種客人，剛好手邊有草莓，通常會多送兩顆，常看到客人一邊修剪一整盒草莓，實在太辛苦。

