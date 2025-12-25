採草莓「剪葉子」可省錢？業者曝真相：爛得快

12月開始就有草莓上巿，不少民眾會到農場體驗採草莓，近日一名網友分享，女友採草莓的時候，竟把蒂頭上的葉子全部摘掉，藉此減輕草莓的重量，稱可以省下不少錢，不過業者透露，若把草莓的蒂頭、葉片摘掉，會導致草莓較容易受傷，且保鮮期也會縮短，最好不要這樣做。

一名網友近日在Threads貼出影片表示，跟女友到苗栗大湖去採草莓，女友把草莓摘下來之後，就開始用剪刀修剪蒂頭上的葉子，並解釋因為採草莓是秤重收費，當然要儘可能減輕重量，「10顆可能就100克」，而結帳的時候老闆看起來也見怪不怪，最後金額為252元，不知道到底有沒有省到錢。

廣告 廣告

文章曝光後引起討論，不少網友留言喊「你剪了整盒可能都沒一顆草莓重」、「10顆草莓的葉子，怎麼可能這麼重啦」、「雖然不可能到100克這麼重，但現在物價這麼高，能省則省沒錯啊」、「用剪的要小心，不小心傷到果肉的話會很快發霉、腐爛」、「其實直接買摘好的，感覺比較便宜一點」、「現在草莓有大顆了嗎？我家都是過年的時候才去採，當走春出遊」。

該草莓園業者看到影片後，親自留言告知「這麼做草莓會容易受傷且不保鮮！至於省錢的部分，您的工時費比較高，感謝您蒞臨，希望有替您解答」，另外也有內行人分享「在草莓園工作過，其實草莓重量都在果實上，這樣做蠻多餘的」。

更多中時新聞網報導

淺焙咖啡綠原酸較多 有助代謝

違法收移工買工費 仲介遭罰逾千萬

MLB》村上宗隆報到 秀「白襪」嗨翻全場