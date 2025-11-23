南部中心／鄧山田、陳姵妡 高雄報導

2025美濃白玉蘿蔔，本週熱鬧登場，今年蘿蔔產季，恰好碰上鳳凰颱風帶來剛剛好的降雨量，讓白玉蘿蔔產量多又肥美，被農友稱為是難得的"好年冬"，不少大朋友小朋友，趁著假日好天氣，一起下田採蘿蔔，場面溫馨又熱鬧。





採蘿蔔！美濃白玉蘿蔔今年盛產 農友：難得的「好年冬」

一年一度的美濃白玉蘿蔔節，在好天氣下熱鬧展開，民眾開心拔蘿蔔。（圖／民視新聞）

小朋友：「嘿唷嘿唷，拔蘿蔔。」大朋友小朋友，捲起褲管，在蘿蔔田裡穿梭，小朋友拔起蘿蔔笑得好開心，一年一度的美濃白玉蘿蔔節，在好天氣下熱鬧展開。小朋友：「我拔到兩個，我也拔到兩個，爸爸這裡。」民眾：「每年都會來啊，那今年是因為看天氣很好，所以想說帶小朋友，家人一起來這邊走一走。」農業部農業金融署副署長施妮婷：「我幾乎年年都來參加，就是因為第一年拔回去以後，覺得這個白玉蘿蔔，真是人間美味它的蘿蔔，又清脆又好吃而且很好拔。」放眼望去，蘿蔔田裡到處都是人，人手一根摘得不亦樂乎。今年11月中旬鳳凰颱風掃過台灣，降雨量剛剛好為為蘿蔔補足生長所需水分，使品質跟產量同步提升，被農友形容是難得的好年冬，蘿蔔長得漂亮又肥美，皮薄細嫩，現在來美濃採蘿蔔正是時候。

今年被農友形容是難得的好年冬，蘿蔔長得漂亮又肥美，皮薄細嫩，現在來美濃採蘿蔔正是時候。（圖／民視新聞）





高雄美濃農會總幹事鐘清輝：「可以非常開心的來拔蘿蔔，而且也可以把我們蘿蔔帶回去，作成醃漬的蘿蔔或是老蘿蔔，或是最簡單的蘿蔔排骨湯，這些都是進入冬天，尤其今天是小雪的日子，其實是非常適合進補的季節。」高雄農業局長姚志旺：「就是說我們有四大天王，就是我們蘿蔔，包括我們紅豆敏豆跟番茄，這個是在我們秋冬季裡面，最當季最好的，我想這個蘿蔔節，歡迎所有的鄉親，來到我們美濃採蘿蔔。」美濃白玉蘿蔔，生長期只要45天，產季都在每年的11月到12月，鮮食期非常短，民眾來到美濃，不只可以採摘白玉蘿蔔，新鮮毛豆也是產季，農會邀情民眾，可以把握好天氣，全家一起到美濃走走踏青。





原文出處：採蘿蔔！美濃白玉蘿蔔今年盛產 農友：難得的「好年冬」

