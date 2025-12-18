(採訪側記)吃過苦難韌性強 讓她越顯沉穩與自信

吃過苦難後 ，她越顯沉穩與自信。(記者黃福鎮攝)

貼身採訪林岱樺這段市長初選行程，我最深的感受不是她說了多少漂亮的政策辭令，而是她站在鏡頭外、會議桌旁，那股明顯不同以往的穩定與篤定。

初選以來，官司纏身、質疑四起，壓力如影隨形，外界對她的評價也一度趨於嚴苛。然而，正是在這樣的磨難中，她沒有退場，反而把一次次打擊，轉化成更紮實的底氣。

近距離觀察她近日的政策說明，能清楚感受到那份「撐過來」後的改變。她不再急著證明自己，而是更從容地把重點放在問題本身：流程怎麼卡住、責任誰來扛、時程如何落實。

她講話的節奏放慢了，語氣卻更有力，眼神裡多了一份不需要張揚的自信。這不是包裝出來的自信，而是被現實反覆磨過後，留下的沉穩。

在會議現場，她經常要求部會把話「一次講清楚」，把政策從紙上拉到第一線。有人私下問她，這樣會不會得罪人？她淡淡回應：「事情不講清楚，最後苦的是市民。」這句話，聽來平實，卻正好映照她這段時間的轉變不再被外界風向牽著走，而是把注意力牢牢放在公共責任上。

採訪間隙，她談到這段歷程時並不渲染苦情，只輕描淡寫地說：「人生有苦，不一定是壞事。」她知道，真正的考驗不是被打倒，而是能不能在壓力下持續前行。

那些曾經的挫折讓她更清楚制度的漏洞，也更理解基層的無力感，於是她在政策論述上，愈來愈強調可執行、可追蹤、可驗證，彷彿每一項承諾，都必須經得起現實檢驗。

從旁觀察，這樣的林岱樺少了幾分競逐時的鋒芒，多了幾分領導者該有的耐性與厚度。她不急著搶話，不輕易情緒化，反而在關鍵時刻把討論拉回正軌。那是一種走過風雨後才會出現的姿態。

俗話說，柳暗花明又一村。對她而言，前段路或許顛簸，但撐得住、走得過，眼前的視野反而更開闊。這場市長初選對林岱樺來說不只是政治上的競逐，更像是一段自我鍛鍊的長途跋涉。吃過苦難，韌性更強；歷經考驗，自信更顯。也正因如此，現在的她確實令人刮目相看。