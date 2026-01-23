採訪車失控撞進銀行 警急救10傷者駕駛酒測值0

cnews204260123a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市中山區一江街與南京東路2段路口，今（23）日下午傳出一起重大交通事故。中山警分局表示，1輛媒體採訪車行駛途中突然失控，直接衝入路口銀行內，強大撞擊力道，造成自動提款機（ATM）毀損外，就連銀行內外，也有多名民眾因閃避不及而撞傷倒地，現場一度混亂。員警迅速趕抵現場展開救援，初步統計共有10人受傷送醫，詳細事故原因，則仍待進一步釐清。

中山警分局表示，今天下午3時許，1輛由林姓男子駕駛的白色媒體採訪車，沿一江街由北向南行駛，行經南京東路2段時，車輛疑因不明原因偏離車道，隨即衝入路旁銀行內，撞破磚牆造成多名民眾輕重傷。員警對駕駛實施酒測，結果顯示酒測值為0，已排除酒後駕車的情形。

廣告 廣告

cnews204260123a06

警方表示，救援警力到場除交通管制，也迅速維持現場秩序，協助傷者送醫。同時通報消防等相關單位，投入救援作業，將所有傷者分別送醫。鑑識人員也同步進入現場採證，針對車輛行駛狀況、事故環境及相關跡證進行調查，以逐步釐清肇事原因。

中山警分局指出，傷者中有2人送醫時，已意識不清，傷勢較為嚴重，目前已轉送台大醫院接受治療，院方全力搶救中。事故詳細發生原因，則仍在釐清中。

照片來源：台北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

情侶檔涉組詐騙機房被通緝 警強勢攻堅藏匿處逮人

休閒漁船擱淺 船主落海失蹤海巡員救起1船員

【文章轉載請註明出處】