採訪車失控撞銀行釀10傷 三立致歉強調負應盡責任

（中央社台北23日電）三立電視台採訪車今天不明原因失控撞進台北市中山區的彰化銀行內，造成10人受傷。三立稍後發布聲明，除表達歉意，也強調將負起應盡責任。

台北市警消下午3時10分獲報，指中山區南京東路二段的彰化商業銀行吉林分行遭汽車衝撞，並造成多人受傷，立即出動指揮車3輛、消防車5輛、救護車5輛和36人到場救援。傷者中1名年約40歲女子意識不清、額頭有約5公分撕裂傷，另1名年約40歲男子也是意識不清、手腕撕裂傷；兩人均送台大醫院治療。

廣告 廣告

三立電視台稍後透過聲明表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，也已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理，「對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。」

至於事故發生原因，三立也強調，將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視台在聲明最後再次對事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。（編輯：黃名璽）1150123