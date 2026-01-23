採訪車恍神衝進銀行釀3重傷7輕傷 三立聲明曝

三立新聞採訪車23日下午驚傳衝進北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉林分行內，造成10傷。（圖／林冠吟攝）

三立新聞採訪車23日下午驚傳衝進北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉林分行內！採訪車因不明緣故衝進彰銀內，初步造成10人受傷，並有3人重傷。據悉，駕駛表示疑似恍神釀禍，隨後稱為車速轉速無故提高才會釀禍，初步並未有酒駕情形、其意識清楚，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。而三立最新聲明也曝光了。

三立表示，針對23日下午3點左右，本台採訪車不幸發生之交通意外，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施毀損，三立電視深表歉意。

廣告 廣告

三立電視強調，目前首要任務為確保傷者獲得妥善救治。相關主管已趕赴醫院慰問，並將全力協助傷者與家屬所需之醫療及後續處理，三立電視定會負起應盡之賠償與法律責任，請傷者與家屬安心療養。

關於事故原因，本台正全力配合警方調查，釐清狀況。內部已即刻成立專案小組，清查相關人員之值勤排班與車輛維安紀錄。針對本次事故，本台絕不推諉卸責，並將同步檢查公司採訪車輛與駕駛出勤狀況，落實採訪安全之要求。（背景說明：該駕駛今日出勤與休假正常）

據了解，肇事駕駛表示，其從一江街左轉準備進入南京東路二段時，疑似車速無故提高，導致車輛暴衝直接衝進彰化銀行吉林分林的ATM，並一路衝進大廳內。初步調查，該名駕駛並未有酒駕情事、其精神狀況正常，後續也將對其進行毒駕檢驗。

警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷，所幸意識不清的3人送醫後均恢復意識。

分別為一名年約40歲女子、意識不清、約5公分額頭撕裂傷送台大、一名年約40歲男子、意識不清、手腕撕裂傷、送台大、一名年約65歲女子、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛、一名年約48歲男子、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛、一名年約88歲女子、意識清醒、輕傷，送臺安、一名年約49歲女子、意識清醒、輕傷， 送臺安、一名年約50歲男子、意識清醒、輕傷，送松山三總、一名年約50歲男子、意識清醒、輕傷，送松山三總、一名年約41歲男子、意識清醒、輕傷，送馬偕。

至於肇事司機意識清楚未送醫，但詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

慘烈畫面曝！三立採訪車恍神衝進銀行釀10傷 彰銀ATM、大廳遭撞爛

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見