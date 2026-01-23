採訪車撞彰銀釀10傷...三立電視聲明致歉「依法規賠償請傷者安心療養」：成立專案小組檢視採訪勤務

三立新聞台一輛採訪車今（23）日下午行經台北市中山區一江街、南京東路口時，突然失控撞進一旁彰化銀行，釀成10人輕重傷。三立電視透過聲明表達歉意，表示事故人員損失將依法規賠償，請傷者、家屬安心療養，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程。

三立電視透過聲明表示，針對今日下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

三立電視最後表示，關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

（圖片來源：三立新聞）

