採訪車撞銀行釀10人輕重傷 《三立電視》急道歉：將負起責任

三立採訪車撞進銀行。翻攝畫面

三立電視台採訪車今（23日）下午行經北市中山區一江街、南京東路二段口時，因駕駛恍神，整輛車失控衝進彰化商業銀行吉林分行。由於撞擊力道猛烈，現場不僅玻璃噴濺、ATM（提款機）遭撞爛，並有10人受到輕重傷。《三立電視》稍早發布聲明致歉，並強調將盡最大誠意處理。

事故發生在銀行結束營業前的尖峰時段，現場一片狼藉。台北市消防局接獲報案後，立即啟動大量傷病患機制，出動3輛指揮車、5輛消防車、5輛救護車共計36名人趕赴現場。經初步清點，共有10人受傷，其中2人昏迷，無人受困。

採訪車撞進彰化商銀。翻攝畫面

肇事駕駛為67歲的江姓男子，他在接受警方偵訊時表示，當時正準備左轉，強調自己並沒有要闖紅燈，但轉彎時車輛「轉速突然升高」才導致暴衝。警方目前已採集駕駛尿液及調閱監視器，針對車輛性能與駕駛行為進行鑑定，以釐清確切肇事原因。

現場一片狼籍。翻攝畫面

三立電視發聲明道歉：全面檢視用車管理流程

針對此起重大意外，三立電視隨即發表正式聲明，強調目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，已派員前往醫院慰問關懷，並承諾將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護，並依法律規定辦理賠償。

三立電視在聲明中表示，內部已成立專案小組，將全面檢視採訪勤務與用車管理流程，同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制。聲明最後再次表達誠摯歉意：「三立電視對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。」

10人輕重傷名單：（3人重傷、1人中傷、6人輕傷）

●女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。 ●男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。 ●女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。 ●男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。 ●女88、意識清醒、輕傷，送台安。 ●女49、意識清醒、輕傷，送台安。 ●男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。 ●男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。 ●男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。 ●男、肇事司機 未送醫



