採訪車撞銀行釀10傷 三立電視台發聲明了

三立電視台採訪車今午失控撞進彰化銀行，造成10人輕重傷。（警方提供）

三立電視台一輛採訪車今（23日）下午不明原因撞進北市中山區南京東路二段的彰化銀行，造成10人輕重傷送醫，對此，三立電視台也發出聲明，強調將負起應盡責任。

三立電視台聲明全文：

針對今（23）日下午約3點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。

