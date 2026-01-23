採訪車突衝入銀行釀10傷 三立電視發聲明：負起應盡之賠償與相關責任

三立新聞採訪車失控暴衝，直接衝進台北市中山區南京東路二段彰化銀行吉林分行內。（圖／警方提供）

三立新聞採訪車今（23日）下午驚傳發生重大交通事故，一輛採訪車行經台北市中山區南京東路二段時，突然失控暴衝，直接衝進彰化銀行吉林分行內，造成現場一片混亂。初步統計，事故共造成10人受傷，其中3人一度傷勢較重，所幸送醫後均已恢復意識，無生命危險。

據肇事駕駛表示，當時自一江街左轉欲進入南京東路二段，過程中車速疑似不明原因突然提高，導致車輛失控，先撞上彰化銀行吉林分行的ATM設備，隨後一路衝進銀行大廳。警方初步調查顯示，駕駛並無酒駕情事，精神狀況正常，後續仍將依法進行毒品駕駛相關檢驗，詳細事故原因仍有待進一步釐清。

針對採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，並造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視剛剛發出聲明，表達最深切歉意。三立電視表示，目前首要工作為確保所有傷者獲得妥善醫療照護，已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬後續所需的醫療與相關處理事宜。

三立電視強調，對於本次事故所造成的人員傷害與相關損失，將依法律規定負起應盡之賠償與相關責任，請傷者與家屬安心療養。關於事故發生原因，亦將全力配合警方調查，釐清相關事實。

此外，三立電視已即刻成立內部專案小組，全面檢視採訪勤務流程與用車管理制度，同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，以確保未來採訪作業之行車與人員安全。三立電視再次對本次事故造成民眾受傷及財產損害，表達最誠摯的歉意。

