採訪車突「失控撞進銀行」釀10人傷 ！ 三立電視台：全力配合調查

三立電視台採訪車行經路口時突失控衝撞路旁。 圖：翻攝自Threads/來源：lay_lay_layla

[Newtalk新聞] 台北市中山區今（23）日下午發生一起嚴重車禍事故。一輛三立電視台採訪車行經路口時，突然因不明原因失控，衝撞路旁的彰化銀行外牆。由於衝擊力道之大，造成 10 人受傷，其中 3 人重傷。稍早，三立電視台發布聲明道歉，表示將全力配合警方調查，並協助後續醫療照護。

台北市中山區南京東路二段與一江街口，今日下午 3 時許，一輛三立電視台採訪車行經路口時，因不明原因突然失控，偏離車道衝撞路旁的彰化銀行吉林分行，當場撞毀銀行外牆及ATM機台，車頭更直接衝進銀行內部，現場一片狼藉。

消防局指出，下午 3:1 0分接獲報案後，立即啟動重大傷患機制，派遣 7 輛消防車、8 輛救護車趕赴現場救援。到場時發現銀行內外皆有傷者，另有2人受困在銀行旁狹小空間，救援人員隨即破窗協助脫困。

經初步統計，現場共有 10 人受傷，包含採訪車正、副駕駛及銀行內行員、民眾，傷者為 4 女 6 男，其中 3 人傷勢較為嚴重。部分傷者疑遭玻璃碎片割傷，意識清楚，傷者分別送往台大、仁愛、馬偕、台安、松山三總等醫院治療。至於詳細事故原因，仍待警方進一步調查釐清。

對此，三立電視台表示，目前首要工作是，確保傷者獲得妥善救治。目前，已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜。關於事故發生原因，將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。







