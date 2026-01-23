採訪車衝撞銀行釀10人傷 三立電視台發聲：將盡最大誠意負責

台北市南京東路二段和一江街交叉口發生嚴重車禍！今（23）天下午3點10分左右，一輛三立電視台採訪車突然偏離車道，直接撞進旁邊的彰化銀行，不僅ATM直接被撞壞，就連牆壁都整片碎裂，此次事件共有10位民眾受到波及受傷，其中3人重傷、中傷1人、6人輕傷。

對此，三立電視台回應，電視台將盡最大誠意負責，除了發放慰問金外，也將派員到醫院探視，待警方釐清事故原因後，將負起後續相關責任。

責任編輯／馮康蕙

