採訪車「左轉失控」撞進彰銀釀3重傷7輕傷 《三立》聲明：會負責

三立採訪車撞進彰銀，釀10人輕重傷。（翻攝畫面）



《三立新聞台》一輛採訪車，今天（23日）下午行經台北市一江街、南京東路時，突然衝向路口的彰化銀行，並直接撞進銀行內，過程造成3人重傷、7人輕傷，警消趕到後緊急將傷者送往醫院救治；警方初步了解，採訪車疑似在左轉時失控才釀禍，但詳細情況仍待調查。

《三立》稍早也發出聲明，表示將會盡最大的誠意負責，出了發放慰問金外，也將派員到醫院探視，待警方釐清相關細節後，一定會負起後續責任。

