採訪通知有寫追思吳石！黃揚明還原歷史「曝國民黨危機」：他就是共諜

​國民黨主席鄭麗文出席馬場町秋祭活動、悼念白色恐怖受害者，遭質疑「追思共諜吳石」受到不分藍綠人士抨擊；資深媒體人黃揚明強調，吳石身為「共諜」的歷史定位毫無爭議，認為鄭麗文出席相關活動的決定過於草率，恐讓國民黨難再以「捍衛中華民國」的論述發言。

黃揚明在《週末大爆掛》節目中表示，雖然鄭麗文澄清吳石非追悼對象，盼大眾聚焦在白色恐怖，但外界的質疑「並非空穴來風」。黃揚明曬出「台灣地區政治受難人互助會」的採訪通知，文中就已明確表示，是為了緬懷吳石等「烈士」，顯見這場追思會，是從共產黨的史觀去定義。

廣告 廣告

「台灣地區政治受難人互助會」採訪通知當中將吳石歸類在「烈士」名單。（取自紅色青春．白色恐怖臉書）

「很抱歉，吳石沒有被平反」，黃揚明強調，監察院的報告中，平反的對象是那些被牽連的軍官，至於吳石本人「則是明明確確的共諜」。黃揚明補充，吳石當時在國防部的位階是中將參謀次長，是整起案件當中「最高層級的共諜」。黃揚明也透露，自己上節目前有遇到幾位將軍級的前輩，這才得知當年的徐蚌會戰期間，國民黨軍之所以死傷慘重，就是因為吳石多次出賣情報給共產黨軍隊。

黃揚明認為，國民黨要想主張兩岸和平，必須先把論述拿出來，而不是直接跑去統派團體的活動現場，並過於草率地將事情連結在一起。

而黃揚明坦言，雖然鄭麗文可能不知道活動在追思吳石、邀請函中也並未註明，但該團體的採訪通知卻是寫得再清楚不過；黃揚明不諱言表示，鄭麗文出席這場「將吳石定義為烈士」的追思活動，對過去參與國共內戰的國民黨人士而言，是沒有辦法交代的。

國民黨主席鄭麗文（中）出席1950年代白色恐怖秋祭慰靈大會，圖左為政治受難人互助會總會長周弘奇。（蔡親傑攝）

黃揚明進一步指出，歷史事件就是一翻兩瞪眼的事情，要想談兩岸和解，就不能只有國民黨去為共諜案緩頰。就像過去有共產黨人士投奔國民黨，如今的中共政權也不會將其評為「烈士」。

廣告 廣告

「這個現階段對國民黨是不利的」，黃揚明直言，即便鄭麗文重申追思對象為白色恐怖受害者，但這場活動、這個團體的史觀，就是與共產黨站在同一邊的。黃揚明提醒，鄭麗文要談白色恐怖的歷史，不能唐突的參加相關活動，唯有透過長期的鋪陳才有辦法；黃揚明重申，歷史沒有還原、沒有真相，是沒有辦法談和解的。

最後黃揚明也強調，如果國民黨在這部分站不住腳，就沒有辦法再以過去國民黨「捍衛中華民國」的主張自居。

更多風傳媒報導

