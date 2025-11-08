採訪通知有寫追思吳石！黃揚明還原歷史「曝國民黨危機」：他就是共諜
國民黨主席鄭麗文出席馬場町秋祭活動、悼念白色恐怖受害者，遭質疑「追思共諜吳石」受到不分藍綠人士抨擊；資深媒體人黃揚明強調，吳石身為「共諜」的歷史定位毫無爭議，認為鄭麗文出席相關活動的決定過於草率，恐讓國民黨難再以「捍衛中華民國」的論述發言。
黃揚明在《週末大爆掛》節目中表示，雖然鄭麗文澄清吳石非追悼對象，盼大眾聚焦在白色恐怖，但外界的質疑「並非空穴來風」。黃揚明曬出「台灣地區政治受難人互助會」的採訪通知，文中就已明確表示，是為了緬懷吳石等「烈士」，顯見這場追思會，是從共產黨的史觀去定義。
「很抱歉，吳石沒有被平反」，黃揚明強調，監察院的報告中，平反的對象是那些被牽連的軍官，至於吳石本人「則是明明確確的共諜」。黃揚明補充，吳石當時在國防部的位階是中將參謀次長，是整起案件當中「最高層級的共諜」。黃揚明也透露，自己上節目前有遇到幾位將軍級的前輩，這才得知當年的徐蚌會戰期間，國民黨軍之所以死傷慘重，就是因為吳石多次出賣情報給共產黨軍隊。
黃揚明認為，國民黨要想主張兩岸和平，必須先把論述拿出來，而不是直接跑去統派團體的活動現場，並過於草率地將事情連結在一起。
而黃揚明坦言，雖然鄭麗文可能不知道活動在追思吳石、邀請函中也並未註明，但該團體的採訪通知卻是寫得再清楚不過；黃揚明不諱言表示，鄭麗文出席這場「將吳石定義為烈士」的追思活動，對過去參與國共內戰的國民黨人士而言，是沒有辦法交代的。
黃揚明進一步指出，歷史事件就是一翻兩瞪眼的事情，要想談兩岸和解，就不能只有國民黨去為共諜案緩頰。就像過去有共產黨人士投奔國民黨，如今的中共政權也不會將其評為「烈士」。
「這個現階段對國民黨是不利的」，黃揚明直言，即便鄭麗文重申追思對象為白色恐怖受害者，但這場活動、這個團體的史觀，就是與共產黨站在同一邊的。黃揚明提醒，鄭麗文要談白色恐怖的歷史，不能唐突的參加相關活動，唯有透過長期的鋪陳才有辦法；黃揚明重申，歷史沒有還原、沒有真相，是沒有辦法談和解的。
最後黃揚明也強調，如果國民黨在這部分站不住腳，就沒有辦法再以過去國民黨「捍衛中華民國」的主張自居。
更多風傳媒報導
其他人也在看
吳石洩密害死17萬國軍 她譏鄭麗文「國民黨史上最大草包」
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，對象包括「最高階共諜」吳石，引發爭議；網紅胡采蘋在臉書發文指出，吳石在徐蚌會戰洩漏大量軍情，國軍死傷17萬人，鄭麗文卻要去追思，「果然是國民黨史上最大的草包」。太報 ・ 12 小時前
鄭麗文出席政治受難者追思會 與共諜吳石無關
(記者蕭文彥台北報導)國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。統派社團台灣地區政治受難人互助會今天...自立晚報 ・ 59 分鐘前
鄭麗文今將出席統派活動追思共諜吳石 侯友宜這樣看
國民黨主席鄭麗文今預計出席由「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟（台盟）」等爭議統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念1950年代中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石。對此，新北市長侯友宜今天出席活動受訪回應，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這自由時報 ・ 16 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 6 小時前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 感謝IPAC支持台灣 (圖)
副總統蕭美琴（前中，著白西服者）7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），中央社 ・ 1 天前
有片／UFO直衝墨西哥火山口盤旋全都錄！ 專家推論是「跨維度大門」
墨西哥波波卡特佩特火山（Popocatépetl）近期上空傳出一起震撼的不明飛行物目擊事件， 一段監控畫面捕捉到一個發著詭異光芒的飛行物體，朝向火山口飛去，繞著冒煙的火山口上方旋繞，畫面一經曝光，立刻在全球掀起高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
台灣黑熊比日本熊溫馴？網揭熊害少「最大原因」
生活中心／杜子心報導近期日本多地爆發熊害事件，光是今年就造成13人死亡、上百人受傷，讓許多民眾人心惶惶。有台灣網友看到新聞後就好奇發文表示，台灣的山區也有熊，「為什麼台灣沒有熊害？是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」。貼文一出引發許多網友熱議，有人指出可能是因為台灣人口密度高、山區活動多，熊反而不太敢靠近人類。民視 ・ 14 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前