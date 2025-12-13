採買不便 議員盼興建淡海公有市場

淡海新市鎮長期缺乏公有市場，在地藍綠議員分別提到林口及八里地區的公有市場，建議比照辦理興建，給予居民更輕鬆、方便與更有人情味的市場氛圍。（本報資料照片）

近年人口成長迅速的淡水區淡海新市鎮，在淡海輕軌及明年將通車的淡江大橋利多條件加持下，在地居民長期盼望的公有市場卻遲遲未有下文，市府以人口不足無法支撐市場營運回應。藍綠議員除持續在議會質詢外，分別提出可參考林口及八里等地，給予居民更輕鬆、方便與更有人情味的市場氛圍。

國民黨市議員陳偉杰表示，新市鎮的人口規模與發展密度，早已具備設置公有市場條件，多次質詢市府並召開協調會，期待比照八里龍米市場，規畫設置現代化設計、乾淨動線與完善管理的市場，滿足居民日常採買需求，也能帶動在地經濟與社區交流。

民進黨市議員鄭宇恩指出，新市鎮二期起碼還需要10年的開發時間，而淡水每個月預計移入500人，1年就是6000人，現況是新市鎮及周邊近5萬人口如有採買需求，仍須前往3公里以外的清水市場，而且也不方便停車，居民希望能有可以近採買的現代化市場。

鄭宇恩說，市場除了有採買的攤位及停車需求外，應參考林口公有零售市場做法，將立體化的建物做多元使用，包含公共托育、日照中心及圖書館等公共服務，除有效提升新市鎮生活機能外，也能為市場帶來穩定人流。

新北市市場處長李長奎表示，因區域尚無畫設市場用地，但現有8家生活超市賣場，還有2家預計民國114年底、115年初進駐，短期內尚可滿足市民日常生活採買需求；另為因應地方民意建議設置傳統零售市場，也以公共設施多目標使用方式評估設置零售市場，評估結果，現階段人口密度及家戶特性尚無法支撐零售市場營運。

李長奎指出，因淡海新市鎮人口成長快速，因應近期2處社會住宅將於118年完工及明年度淡江大橋通車，還有臨近幾個大型建案完工，未來仍會持續依引進的人流狀況，再行評估。