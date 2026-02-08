採買年貨免驚沒車位 土城警 3大「限時停車」貼心服務

《圖說》五穀先帝廟廣場和平市場周邊開放時間2月9 至15日，採「機動彈性制」，視廟方前方空地狀況開放停車。〈土城分局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】新北市土城警分局因應農曆春節將至，家家戶戶忙著採買年貨，土城區和平市場與延吉市場預計將湧現大量人車潮。為解決民眾「採買十分鐘，找位半小時」的困擾，主動出擊協調周邊單位釋出閒置空間，將於明〈9〉日起至15日黃金採買週，規劃了三處「隱藏版」臨時停車空間。

分局長沈明義特別提醒，相關開放措施均有嚴格的特定時段與規範，請市民朋友務必配合現場引導，買得開心、停得安心。春節前夕是交通最繁忙的時刻，警方將於活動期間增派警力與義交加強周邊交通疏導。

他強調籲，雖然提供便民停車措施，但若遇車輛停放過久無法聯繫、或嚴重影響交通安全者，仍將依規定處理。請市民朋友善用這些期間限定的停車資源，並發揮公德心，共同維護春節期間的交通順暢與安全。

《圖說》土城分局為解決農曆春節將至採買年貨停車一位難求困擾主動出擊，協調周邊單位釋出閒置空間，現場勘查情形。〈土城分局提供〉

土城分局「春節採買停車懶人包」詳細如下：

一：土城國小（和平市場周邊）

•開放時間：2月9至13日，每日 08：00 – 12：00。

•容納數量：汽車 20 部、機車 30 台。

•使用規範：基於校園安全考量，民眾須於校門口登記姓名與電話後，方得進入校園停放。請務必配合校方引導，勿進入教學區域。

二：明德路一段69巷（延吉市場周邊）

•開放時間：2月9至15日，每日 08：00 – 12：:00。

•使用規範：開放紅線路段實施「單邊」彈性停車。

•注意事項：警方將嚴格取締併排停車或停放於巷口轉角之車輛；若嚴重影響人車通行，將立即驅離以維持交通順暢。

《圖說》土城分局規劃三處「隱藏版」臨時停車空間，解決採買年貨停車一位難求困擾。〈土城分局提供〉

三：五穀先帝廟廣場（和平市場周邊）

•開放時間：2月9 至15日

•使用規範：採「機動彈性制」，視廟方前方空地狀況開放停車。

•注意事項：若遇廟會活動頻繁或車位已滿，請民眾配合警方引導，改停放至鄰近收費停車場，切勿強行進入。