採買注意！專家點好市多9類商品「買越多越虧」

美式賣場好市多受到台灣人的喜愛，不少家庭都會到好市多採買大包裝的產品，但有些大包裝商品如果囤貨，反而可能會因為保存不當而變質。外媒就點名9樣不建議買大包裝的商品，包括香料、食用油等商品。

《Money Talks News》報導，好市多有許多大包裝的商品，為的就是讓消費者有「買越多省越多」的心態，但家庭需求不同，如果沒有好好規劃，有些大包裝商品反而是浪費，下面分述媒體點名的9樣商品。

1. 超大罐香料

除非家裡開烤肉店，不然一般家庭不可能在孜然粉失去香氣前用完，而且通常香料會在6至12個月內開始走味，買這種大包裝根本不划算。

※推薦的方法：

到一般超市買小瓶裝，用新鮮的香料做料理更好吃，也不會讓櫥櫃內堆滿「無味粉末」。

2. 巨無霸菠菜包

有人會在好市多買大包裝蔬菜，但其實算起來，只有在每餐都吃沙拉時才划算，最常出現的狀況是根本吃不完，蔬菜反而變得相當黏稠。

※推薦的方法：

買超市的一般包裝就好，不僅可以馬上吃完又能確保新鮮。

3.一加侖食用油

開封過後的植物油和橄欖油會隨時間氧化、變質，太大罐的實用油一般小家庭可能會用到一年，但這期間油可能都已經變質了。

※推薦的方法：

改買小瓶、深色玻璃瓶裝的油，更能保護油的風味和營養價值。

4.糙米

白米的儲存時間較長，但糙米因為保留了胚芽層的天然油脂，約6個月就可能壞掉，買大包裝的糙米根本吃不完。

※推薦的方法：

直接買小包裝，或是把大包裝分裝冷凍，延長保存期限。

5. 大包裝調味料

通常調味料開封後，品質和顏色就會漸漸改變，味道也會跟著變質。

※推薦的方法：

在家附近的超市等特價時買一瓶就好。

6.雙入麵包組

Costco雙入麵包組好吃又沒有防腐劑，但沒有防腐劑的狀況下，麵包放在室溫3～4天就會發霉。

※推薦的方法：

除非可以馬上吃完，不然就要把第二條麵包放到冷凍庫保存。

7. 5磅麵粉

全麥粉和杏仁粉油脂高，很容易走味，就算是白麵粉，放在櫥櫃兩年也可能長蟲。

※推薦的方法：

大包裝麵粉務必密封並冷凍保存，或是直接購買小包裝。

8.大包堅果與種子

核桃、胡桃價格高，雖然大包價格看起來很誘人，但高油脂讓它們容易變質。壞掉的堅果若出現苦味，拿來做甜點會直接毀掉。

※推薦的方法：

買回來立刻冷凍，若沒有冷凍空間，那就不要買大包裝。

9. 大罐保養品

兩罐裝乳霜看起來超划算，但你每次用手挖，都會把細菌帶進去。一大罐如果用了一年，就很可能變成培養皿。

※推薦的方法：

大容量選擇壓頭式包裝較安全；罐裝的保養品，還是建議請買3個月內可以用完的尺寸就好。

