採買要快! 預期心理+氣候回暖 花市供貨量減1成

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

農曆春節快到了，家家戶戶除舊佈新，應景的園藝盆栽，也都陸續上市。其中當令的球根類，以及有吉祥寓意的植物等，都很討喜受歡迎。不過因為業者預期心理的影響，再加上氣候回暖，今年供貨量約減少了1成，提醒採買的民眾動作要快，逛花市正是時候。





預期心理及氣候回暖影響 花市供貨量減１成採買要快

過年期間不少民眾，都會買一些應景的植栽，居家布置迎新年。（圖／民視新聞）





走入台南歸仁七甲花卉園區，五彩繽紛的植栽映入眼簾，過年期間不少民眾，都會買一些應景的植栽，居家布置迎新年。當季的球根植物，百合、風信子，買氣都不錯，而開得正漂亮的虎頭蘭、蝴蝶蘭，也是春節熱門的園藝盆栽。

採買民眾表示：「家裡面的佈置這樣子，我們可能會選一些蘭花啊，然後家裡面也可以放一些，比較有生氣的植物啦。」

今年更因為有馬年諧音梗，只要在花盆上貼個馬字，馬上有銀柳，馬上有招財樹，都格外喜氣。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌說：「盆子上面如果種了銀柳，就是馬的上面馬上有銀柳（銀兩）。」





盆栽也玩諧音梗，馬字盆上種植物，象徵馬上有財運、有好彩頭！（圖／民視新聞）





金桔、銀柳、招財樹、好彩頭，喜氣洋溢居家必備，不過受到預期心理影響，今年市面上的盆景供貨量，大約少了1成。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示：「我們生產者預期我們的景氣，可能消費力沒那麼高，還有加上氣候暖化，有些花可能在培育過程中，就損耗了一些，今年供貨量有少大概10%。」

有些鹿角蕨的品種，例如馬達加斯加圓盾鹿角蕨，因為名稱縮寫搭了個馬字，再加上有圓有方的造型，也變成今年的搶手貨。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌強調：「外面是圓盾裡面是方形這樣，外圓內方又是馬年，好像有馬上賺錢的意思。」

農曆年節期間，藉著應景的園藝布置，不但為居家綠美化，也在拈花惹草的過程中，讓人心曠神怡，還有諧音梗助陣，馬上營造，新春的吉祥氣氛。





