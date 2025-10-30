採購便當匡列近1億遭質疑 花蓮縣政府：開口契約實花4千萬

外界質疑於光復鄉洪災救災期間，明明有多個義煮團投入，花蓮縣政府提供卻仍匡列新台幣9000萬多元採購便當。縣府則澄清，採購金額都屬「開口契約」，會依實際使用量實支實付，救災便當實際執行金額應為4092萬元。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創位處下游的光復鄉，各地愛心志工湧入，在地議員質疑，災後有多個義煮團投入，花蓮縣政府仍匡列新台幣逾9000萬元採購便當；花蓮縣政府澄清，採購金額為開口契約非實際花費，實際金額為4000多萬元。

民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，明天議會定期會展開，查看今年災害準備金動支彙整表，發現9月23日至10月20日共28天，花蓮縣府花了9166萬元在救災工作相關人員便當。若以每個便當100元換算，共採購逾91萬個便當，每日平均超過3萬2000個。

胡仁順續指，以縣府公布數據，連假時一餐2萬5000個是最多、平日約8000個，且還有慈濟等義煮團支援，為何還需要採購這麼多便當。民進黨議員張美慧也說，花蓮縣府匡列9100多萬元作便當使用，是如何計算，31日定期大會要求縣長徐榛蔚進行馬太鞍溪堰塞湖洪災專案報告，議會將網路直播。

也有網友表示，縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去。花蓮縣府晚間發布聲明，採購金額都屬「開口契約」並非實際花費，依實際使用量實支實付，救災便當實際執行金額為4092萬元。救災期間，村鄰長、救災人員等每日便當需求量為3000個。

花蓮縣政府回應，初期大量志工湧入，連假期間當日破萬人，累積人數超過40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工餐食需求。對於外界傳言阻擋義煮團，花蓮縣府再次澄清，與多個義煮團體、義廚群組密切合作，提供災民及救災人員熟食，呼籲外界理性看待，勿以錯誤資訊製造社會混亂。