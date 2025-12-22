採購友邦瓜地馬拉咖啡「助偏鄉興學」 台糖獲經濟部Buying Power獎
台糖今（22）日表示，今年以「瓜地馬拉咖啡行銷暨教育回饋計畫」獲頒經濟部「Buying Power採購獎勵」特別獎，展現國營事業透過商業採購，支持社會創新服務之成果。
台糖表示，相較於傳統CSR一次性捐助，此計畫強調可持續的社會價值，台糖結合責任消費、國際合作與教育投入，以一杯小農咖啡，為瓜國偏鄉學童打造更好的學習環境，帶來實質且正向的改變。
台糖說明，此次得獎計畫係台糖透過經濟部社會創新平台，攜手社會企業台灣好室有限公司（Impact Hub Taipei），採購友邦瓜國高地小農咖啡，並將部分貿易收入回饋至當地興建小學，兼顧改善小農經濟及偏鄉教育。該計畫已於2024年落實首期成果，在瓜國Sacatepéquez省Sumpango市的Las Flores社區，新建一間19平方公尺的教室，提供課桌椅、照明及教學設備，改善227名學童的學習環境，並於2024年11月正式啟用。
台糖說，台糖推動小農咖啡計畫即將邁入第9年，未來將持續以合理價格，向瓜國小農直接採購單一產區的精品級咖啡生豆，穩定小農生計，也讓國人能以親民價格，品嚐到精品級的莊園咖啡，並透過消費支持產地偏鄉教育與人才培育，讓每一次的選購，都能點亮下一代的希望與未來。
台糖以推廣友邦高地小農咖啡為核心，結合永續經營理念，深化與社會企業及國際夥伴合作，擴大企業影響力。透過採購咖啡的商業模式，支持國際教育，不僅深化供應鏈責任，也展現台灣企業積極參與全球永續及友邦合作之角色，讓一杯咖啡成為連結消費、產地與希望的永續力量。
「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」係由經濟部中小及新創企業署推動，旨在鼓勵公、民營企業及政府機關，優先採購社會創新組織所提供的產品或服務，雙方形成供需合作關係，落實責任消費與生產。自2017年推動至2024年止，已累積近新台幣78億採購金額，超過780個組織積極參與。
