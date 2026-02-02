採購專業與用心 台中市政府表揚10位優良採購人員

《圖說》台中市政府表揚優良採購人員。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市政府為肯定同仁在採購業務的卓越表現與用心付出，每年皆舉辦優良採購人員表揚活動，114年度獲獎人員由市府副秘書長林育鴻代表盧市長頒獎，感謝獲獎人員在各自崗位發揮高度採購專業，並以實際行動為市府團隊樹立良好採購典範，推動台中市各項優質建設與服務。

秘書處長謝佳蓁表示，114年各機關學校共推薦51位市府同仁參加優良採購人員選拔，經評審委員逐案審查討論，評選出10位優良採購人員，分別為建設局曾曉亘、都市發展局余昌樺、水利局蔡明邑、消防局黃怡潔、社會局黃昭容、大里區公所賴靜慧、警察局交通警察大隊許炳來、養護工程處梁心怡、生命禮儀管理處陳躍文、居仁國中羅瀚倫等人。

謝佳蓁表示，獲獎人員在採購業務推動貢獻良多，他們在採購專業與用心，應該被看見、被肯定，透過公開表揚以激勵同仁持續精進，發揮標竿力量經驗傳承影響力，帶動更多市府同仁將採購做得更好，提升市府整體採購效能。