採購案剛決標就被PTT爆卦帶風向？林楚茵點名一藍委：國防部要當心認知作戰

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

藍營近日追打執政黨國防採購案，對此，民進黨立委林楚茵今(12/15)表示，標案在12/10決標公告後，當天下午就有人在PTT爆卦帶風向，不久後國民黨立委王鴻薇就公開發文質疑，接著又開記者會，時間軸銜接緊密，而國防原物料採購被帶風向，國防部要加快澄清，防堵認知作戰。

民進黨立委林楚茵，林楚茵辦公室提供

台南福麥國際室內裝修公司標得國防部5.9億RDX炸藥、HMX炸藥採購案，藍營對此公開質疑，還有部分媒體稱該公司是「賴友友」，福麥昨夜發布聲明回應，早在得標前就已取得美國軍工大廠獨家授權，且公司負責人及其家人並無政黨背景，絕非媒體所稱的「賴友友」，日後若再有不實指控，將追究法律責任。

廣告 廣告

林楚茵上午於立院國防外交委員會接連質詢，針對國防採購案，她指出，標案在12/10決標公告後，當日下午2點3分即在網路PTT出現以片段資訊質疑得標廠商資格與登記事項的貼文，並以「爆掛」形式帶風向。

林楚茵表示，接著在下午5時3分，王鴻薇即發文質疑，後續又在12/12召開記者會延燒議題，整體時間軸前後銜接緊密，國防部必須提高警覺，評估是否針對11/26公布的8年1.25兆軍事採購特別預算而來。

林楚茵也詢問國防部長顧立雄，國防部何時掌握網路與在野黨的質疑、何時對外開記者會，以及內部查證的時間點？顧立雄回應，當看到相關質疑後即著手了解，並表示掌握資訊後即立即查證，沒有停止。

國防部政務辦公室孫立方主任補充指出，國防部在第一時間先清查近5年採購案狀況，但因清查需要時間，後續已擴大向前追查至20年所有相關採購情形，以便對外說明更完整。

林楚茵說，軍事採購與國防自主議題高度敏感，片段資訊極易造成社會不安，尤其網路上已出現「賣馬桶也能做火藥」等結論式渲染，若未即時澄清，未來重大國防投資也可能遭到相同操作。國防部應強化回應節奏與具體說明，讓社會能理解制度，避免錯假訊息反覆傷害國防信任。

顧立雄表示，火藥原物料取得不易，國防部查知過去多年均採公開招標，廠商資格標準一致，並希望商源不要受到惡意干擾，否則採購將更困難。顧立雄坦言，誇大不實的渲染已對國家安全造成嚴重危害，國防部會持續強化對外說明，防堵錯假訊息與認知作戰操作。

林楚茵另指出，審計長上週在司法法制委員會詢答過程中指控中科院內部二親等、三親等人員比例偏高，甚至出現「偽造產地或進口證明」等說法。對此也要求中科院在外交及國防委員會公開回應，釐清是否為誤解，並說明中科院如何管理親屬任用與利益迴避，避免被渲染為「家族事業」。

中科院院長李世強表示，依《行政法人法》第20條規定，行政法人首長與董事不得推薦三等親內人員進入行政法人服務，而中科院依設置條例訂定的要求更為嚴格，規範擴及所有主管，不得推薦三等親內親屬進入中科院服務。

李世強說，中科院員工規模逾萬人，業務性質相對封閉，院內夫妻中有相當比例屬於入院後才結婚，因此造成親屬關係比例較高，但不會要求因結婚而離職，並會透過業務分工避免業務重疊與利益衝突。

另關於產地與報關查核機制，林楚茵指出，中科院提到希望能與財政部關務署建立報關資料連線，以強化查驗能力與透明度。李世強表示，審計部報告出爐後，中科院已依該報告與關務署協調，但因中科院不屬於公部門，目前無法直接連線。林楚茵認為，若建立連線有助於更明確掌握產地、輸出與輸入資訊，並提升軍事採購透明度，願意協助跨部會溝通，促成制度改善。

軍備局局長林文祥回應，目前中科院與關務署尚未連線，近日已與部長及相關單位研討，認為方向具有可行性，後續將研議與關務署進行協調，評估是否將中科院納入可直接連線的範圍，並可能透過軍備局作為溝通與連結管道，以強化制度查驗，杜絕後續爭議。

林楚茵表示，軍事採購不僅是程序問題，更攸關社會信任與國安韌性。透過制度化的查驗與更透明的資訊佐證，才能降低外界因來源不明、片段資訊而產生的不必要紛擾、爭議與抹黑，讓國防體系更穩健、更具公信力。

更多FTNN新聞網報導

王鴻薇為全民防衛手冊唱和中媒？林楚茵曝非巧合：根本中共傳聲筒

室內裝修業者無大額進口紀錄仍得標5.9億炸藥採購案、還可擴充採購8.2億元 王鴻薇：太詭異了

裝修公司得標5.9億RDX炸藥標案 國防部稱符合資格：營業項目含化學原料批發

