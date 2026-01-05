採購法修法刪須3家廠商投標限制 立委多持保留意見

（中央社記者林敬殷台北5日電）公共工程委員會去年預告修正政府採購法，將大幅修正40條文，最受矚目是刪除公開招標開標時，需有3家廠商投標限制。工程會主委陳金德表示，修法主要是改正採購效率，基於客觀事實的改變，反而可以刺激更多人投標，減少1家投標的情形。

立法院交通委員會今天邀請工程會主委、交通部、國防部、法務部、司法院、勞動部及行政院主計總處專題報告「公告修正『政府採購法』，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」，並備質詢。

工程會去年11月預告修正政府採購法，將大幅翻修採購法逾40條文，修法重點將包括，增進採購效率，除增訂機關應於規定期限內公告一定金額以上的年度採購計畫，以利業者提前準備也縮短標期，也刪除公開招標開標時，須有3家廠商，成為朝野立委今天質詢的焦點。

洪孟楷表示，外界對於這次取消投標需要3家投標限制是有疑慮，工總理事長潘俊榮對外表示會有後遺症，工程會可以審慎考慮，若最有利標取消3家投標限制，可以接受，但最低價標，會否仍可能衍生弊端。

陳金德說，時機已經不同，採購法是沿用民國39年相關條例，現在資訊公開、多元，領標、投標也一樣，像過去衍生暴力脅迫圍標情形，幾乎不可能。最有利標大部分標的比較大，符合資格廠商相對少，取消3家限制，影響不大，最低價標一般來說金額比較小，符合資格廠商多，反而1家單獨決標比例不會太高，目的是希望都能第一時間參與，較有效率。

工程會副主委陳為祥表示，第1次開標沒有3家廠商而無法開標，約占公開招標70%，平均延宕11天，對金額較高的案件影響比較大。

民進黨立委蔡其昌表示，過去的規定有歷史因素，後遺症很多，現在環境不需要這樣做，現在工程會的修法，會挑戰一般社會的認知，跟社會既定的印象不一樣，社會認知未必正確，但很多人會不習慣，建議工程會要多做社會說服跟溝通。

民進黨立委陳素月、許智傑，及國民黨立委魯明哲、邱若華等人也對刪除3家廠商投標限制提出質疑。

陳金德表示，這次修法主要是改正採購效率，是基於客觀事實的改變，支持、反對都有，也會聽取社會意見，歐美幾乎沒有3家這樣的規定，他認為修法反而可以刺激更多人投標，減少1家投標的情形，修法也有配套措施，包括預算通過後要對外說明公告、等標期拉長等。

陳為祥也說，取消3家限制，並不表示只有1家來就要給這家廠商，還是有基本資格跟履約能力的限制，在決標方法上還有一種，合格以後才進入最低標，不會說因為取消3家，只要任何1家就可以得標。

陳為祥表示，1家正常的廠商來投標，無法擔保會有3家廠商來投標，還要負擔流標責任，這樣等於處罰合格廠商。他說，此次修法是綜合各方考量，不是單一目標。（編輯：蘇龍麒）1150105