採購法修法四重點曝 刪除3家廠商開標限制
[NOWnews今日新聞] 行政院工程會為提升採購效率、保障廠商權益、強化公平競爭及精進作業流程，於上月進行《政府採購法》修法，為歷來修正幅度最大，其中修法四大重點包括刪除3家投標家數的限制；其次是簡化最有利標作業方式；第三為強化政府採購契約範本對機關的拘束力；最後則是增訂廠商「免責條款」，廠商執行政府採購契約，內部已有合理監督管理機制並落實執行，且未因此得到不法利益，廠商可舉證免責，以平衡業界反映「一人犯錯卻全體受罰」情形，草案仍在預告階段，至明年1月10日止，目前正蒐集各界意見中。
工程會表示，此次修法主要因應長期以來採購制度運作結果有幾個被各界討論、認為不合理的現象，配合實務執行，與時俱進，必須透過修法加以突破，其中有修法四大重點。
首先是強化採購資訊的即早公開，刪除3家投標家數的限制，工程會說明，現在標案資訊公開程度與《採購法》剛施行的民國80年間已不同，公開的網路資訊難以被封鎖，而且電子領標已成常態，廠商無法預知他人是否會領標、投標，現行第1次公開招標須達3家合格廠商投標才能開標，造成原僅1到2家廠商可承做的案件被迫流標，機關須再重新上網公告，影響採購效率。
工程會表示，盤點WTO政府採購協定及美、英、歐盟等先進國家制度也無此家數限制，因此研擬在採取幾項強化公開透明的配套，包括新增機關須於每年預算通過後公告年度採購計畫、採購前招標文件公開閱覽等前提下，修法取消3家限制，減少形式門檻、提升作業效率，有效降低湊家數、假投標等不必要現象。
第二個重點為簡化最有利標作業方式，工程會指出，這幾年一直被討論的媒宣採購評選案件，實際是採用「經公開評選限制性招標」，這是需要上網公告的，但因列在限制性招標項下，常被誤解為係採不公告方式辦理，本次刪除此採購模式，回歸公開招標或選擇性招標搭配最有利標，也是一種正名；此外，未來機關評出最有利標即可辦理決標，免除議價程序，並刪除最有利標須報上級機關核准之規定。
第三個修正重點是強化政府採購契約範本對機關的拘束力，讓其「剛性化」，要有特殊情形，並報經上級機關核准方能調整，避免不公平契約條款；為強化保障廠商權益，增訂一定金額以上案件估驗周期不能間隔太久，以及分包商契約價金於主包商受強制執行時，分包商契約價金債權有優先受清償權利，以減輕分包商資金壓力及擔心領不到款項而不願進場施作。
最後一項重點則對違規廠商停權規定的重大改革，包括增訂廠商「免責條款」，工程會表示，廠商執行政府採購契約，內部已有合理監督管理機制並落實執行，且未因此得到不法利益，廠商可舉證免責，以平衡業界反映「一人犯錯卻全體受罰」情形。
此外實際違法違約行為人為自然人，一旦該行為人另設廠商借殼再生或同時為多家廠商之代表人，則無法阻擋其參與新標案，如採相同經營模式，將持續危害各機關，因此增訂無論現有或新設相同代表人之廠商，皆會受停權效力所及來強化防堵；另加重處罰累犯廠商，參考刑法對於累犯的處置，同一機關對同一廠商數項違失行為累計計算執行刊登期間，最長5年，而即將被刊登公報廠商已被另一機關停權中，此機關應自該期間結束後接續刊登，以解決同一廠商停權期間重疊未達應有處罰的效果。
最後工程會表示，目前修正草案仍在預告徵求各界意見階段，直到明年1月10日截止，歡迎各界透過《採購法》修法透過工程會電子信箱或傳真表達意見。
