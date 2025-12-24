採購法大翻修 陳金德：限制3家投標時代已過去

（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院工程會11月預告政府採購法大翻修，要強化採購資訊及早公開、刪除公開招標需3家廠商開標限制等。工程會主委陳金德說，有別以往招標可能僅是門首公告，如今資訊流通，業者會自行關注標案，限制家數投標的時代已過去，但草案還在預告期，會持續傾聽各界意見。

為提升採購效率、保障廠商權益、完善停權制度、強化公平競爭及精進作業流程，工程會11月時預告政府採購法部分條文修正草案，共計修正52條文，是歷來修正幅度最大。

工程會今天與媒體交流時說明草案修正重點，第一是強化採購資訊的及早公開，並刪除3家投標家數的限制。工程會說明，現行第1次公開招標須達3家合格廠商投標才能開標，造成原僅1家到2家廠商可承做的案件被迫流標，機關須再重新上網公告，影響採購效率。

工程會表示，經盤點世界貿易組織（WTO）政府採購協定及美、英、歐盟等先進國家制度，都無此家數限制，因此修法取消3家投標的限制，同時搭配強化招標資訊公開透明的配套措施，如新增機關須於每年預算通過後公告年度採購計畫、採購前招標文件公開閱覽等前提下，避免「湊家數」、「假投標」等不必要現象。

陳金德補充指出，過去資訊不流通，很多機關採購是採取門首公告，容易造成資訊壟斷，因此才需要3家廠商才能開標增加競爭，但現在招標流程已達99%電子領標，市場資訊公開透明不易被阻斷，競爭關係自然形成，業者都會自行關注標案，且能投資巨額工程的廠商本來也就比較少，加上未來公告時間也要延長，整體而言，無需再以「家數」限制開標。

修法重點二，簡化最有利標作業方式，工程會說，近年「經公開評選限制性招標」常被誤解為採不公告方式辦理，這次修法刪除此採購模式，回歸公開招標或選擇性招標搭配最有利標，且未來機關評出最有利標即可辦理決標，免除議價程序，並刪除最有利標須報上級機關核准規定。

修法重點三，強化政府採購契約範本對機關的拘束力，工程會說，修法讓政府採購契約範本「剛性化」，未來除非特殊情形並報經上級機關核准才能調整範本，避免採購遇上不公平契約條款，此外，為強化保障廠商權益，草案也增訂一定金額以上案件估驗週期不能間隔太久等。

陳金德表示，過去採購法未談及政府採購契約範本的拘束力，確實有部分採購機關無視範本要求，因此草案調整為剛性後，相關機關必定就要遵循。

草案也精進違規廠商停權規定，工程會解釋，此次增訂廠商「免責條款」，避免一人犯錯全體受罰的情形再次發生，未來廠商執行政府採購契約，一旦內部已有合理監督管理機制並落實執行，且未因此得到不法利益，廠商就可舉證免責。

工程會還說，為了阻止違規廠商借殼再生，草案也增訂無論現有或新設相同代表人的廠商，皆會受停權效力所及，藉以強化防堵。

草案預計預告至明年1月中旬，陳金德表示，草案預告前就已與業界溝通才提出，目前仍在預告期，也會持續傾聽各界意見，若有需要也會做出調整。（編輯：林興盟）1141224