日前行政院工程會推動《政府採購法》近年最大一次修法，草案送入立法院後，不少立委提出質疑，其中爭議最大的是廢除現行採購法第48條第1項關於第一次公開招標必須要有三家廠商的規定，會不會對於採購實務有負面的影響？

上有政策下有對策，採購實務上的做法就是投標廠商找沒有得標意願的人頭來陪標，湊足第48條的三家廠商的規定，讓承辦人能一次決標，這個現象由來以久，早在採購法立法以前就同樣存在。以至於工程會認為，現行採購法第48條第1項限制第一次公開招標的廠商家數，更多時候不是讓招標機關能透過競爭得利，反而降低採購效率。

加上工程會參照了美國、歐盟、日本、英國、澳洲的法律，發現他們都沒有現行採購法第48條第1項的限制，才大膽地於草案中提出要廢除這個廠商家數的限制。立委對此部分修法的質疑固然有道理，但恐怕忽略了長久以來的人頭陪標現象，有心人士要找人陪標並非難事，但第48條硬性規定廠商的家數所降低採購效率，卻是不爭的事實。

如果一個標案本身有利潤，自然會有許多廠商投標，如果無利可圖，無人投標，那是機關自己要增加預算、檢討標案設計，除非是標案沒有公開或是技術性綁標，導致只有和承辦人有關係的廠商來投標，但那不是現行三家廠商的規定所要處理的問題，而是招標資訊有無公開透明、承辦人有無圖利廠商的問題，況且，如工程會所言，既然美國、歐盟、日本、英國、澳洲沒有這個限制，一樣能夠辦好採購，那台灣為什麼做不到？（作者為律師）