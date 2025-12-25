採購消防設備涉收賄 前南市消防局長.女性友人遭聲押

南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導

廉政署24日兵分8路，搜索台南市消防局等地，並帶回前局長李明峯等10個人，檢廉懷疑，李明峯近年積極尋找民間捐助"高壓細水霧幫浦消防車"，並透過女性友人楊詠琪負責採購，兩人更疑收受廠商300多萬元賄款，檢方訊後，將李明峯與楊詠琪，向法院聲請羈押禁見。

水很深？採購消防設備涉收賄 前南市消防局長李明峯遭聲押

前台南市消防局長李明峯遭檢廉帶回，疑涉嫌收賄。（圖／民視新聞）

前台南市消防局長李明峯：「這套系統2分鐘，就把這個熊熊的大火就撲滅了。」在民間捐贈的會場，侃侃而談，介紹這款高壓細水霧消防設備的好處，台南市前消防局長李明峯遭到檢廉懷疑，都指定特定廠商採購，從中牟利。

檢廉24日兵分多路，搜索台南市消防局等處。（圖／民視新聞）

據了解，這款水霧車標配要價450萬元，簡配也要250萬，被稱作"17皮卡"，李明峯過去曾誇下豪語，要讓全台南53個分隊都有一台，透過民間捐贈，已經配置了40多台，但檢廉發現，李明峯與設備廠商負責人楊詠琪過從甚密，還收受另一名曾姓設備廠商賄款300多萬，週三兵分8路搜索後，凌晨將李明峯與楊詠琪，向法院聲請羈押禁見，台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，「犯罪嫌疑重大，且有逃亡湮滅證據，及勾串共犯或證人之虞，於25日凌晨諭令當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押禁見。」

科技公司負責人楊詠琪，遭檢方聲押。（圖／翻攝畫面）

長期擔任台南市消防局長的李明峯，24日就要任滿15年，卻在這個月12日宣布閃辭，17日還在商旅出現脫序行為，傳出他疑似當時就知道檢廉在查，擔心自己在監牢度過下半生才會閃辭，而同樣被聲押的楊詠琪，2016年結識李明峯後，連8年製作台南消防月曆，去年更疑似在李明峯授意下，成立科技公司，為的就是處理水霧車的捐贈事宜，台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示，「涉嫌自2023年起，與楊姓消防設備業者，共同收受曾姓消防設備業者，給予之金錢賄賂300餘萬元，使曾姓業者獲取，民間捐贈消防設備車輛，相關銷售營收利益。」

南市消防近年積極推薦民間捐贈水霧車，遭疑有人從中牟利。（圖／民視新聞）

而涉嫌行賄的曾姓廠商則是10萬元交保，其餘證人及被告全數請回，檢廉也還要持續追查，這消防採購背後水到底還有多深。

