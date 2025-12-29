採購獻愛 新北庇護工場新春DM上架年節首選

《圖說》2026新北庇護新春DM頁面1。〈勞工局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】「吉馬迎福」！農曆春節將至，新北市勞工局上架2026新北庇護工場新春DM，匯集轄內多家庇護工場的精心傑作。勞工局長陳瑞嘉呼籲社會大眾與企業團體踴躍採購庇護工場商品作為年節賀禮，每一份支持都能化為身心障礙朋友穩定就業的力量，讓這份溫暖的祝福在歲末正向循環。

陳瑞嘉表示，身心障礙朋友透過在庇護工場的工作，學習專業技能、培養自信心，並逐步融入社會。庇護工場的精心傑作，從應景的植栽、特色手工皂、暖心咖啡茶飲到豐富烘焙禮盒，品項多元、設計精美。

他指出，新北市目前有23家庇護工場，提供約500個身心障礙就業機會，致力於提供身心障礙者穩定且專業的工作環境。每年春節前夕，各工場結合時令推出一系列獨具匠心的年節禮品。春節假期出遊或宅在家，來點餅乾點心搭配最速配。

《圖說》2026新北庇護新春DM頁面2。〈勞工局提供〉

例如；喜憨兒庇護工場的餅乾鐵盒-微笑三重奏及春聚爆米花春節禮盒；愛不囉嗦手作體驗館庇護工場的擁抱幸福手工餅乾禮盒及恬茶時光拿鐵禮盒；慈育庇護工場的綜合精裝大禮盒及綜合堅果塔禮盒；慈泰庇護工場的幸福樂章小協奏餅乾禮盒及星空下的布萊梅樂手禮盒，都是經典庇護好禮。

陳瑞嘉強調，企業或民眾的每一筆訂單，不僅是購買一份高品質的商品，更是對他們努力成果的肯定，實質幫助他們自立更生，不成為家人或社會的負擔，大家的採購，是他們最大的動力。民眾可至https://shopee.tw/windwin123「新北庇護工場網路商城選購或參閱2026新北庇護工場新春DM洽庇護工場採購。