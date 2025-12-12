採購破百億 Buying Power頒獎

經濟部中小及新創企業署舉辦「Buying Power一一四年度社創暨新創採購頒獎典禮」全體合影。

▲經濟部中小及新創企業署舉辦「Buying Power一一四年度社創暨新創採購頒獎典禮」全體合影。

經濟部中小及新創企業署昨（十二）日在北市華山文創園區舉辦「Buying Power一一四年度社創暨新創採購獎頒獎典禮暨好事連線展」，見證創新責任採購突破新臺幣百億元的重要里程碑，並展現社會創新與新創科技如何成為永續發展的驅動力。

頒獎典禮同時辦理「好事連線展」，包括生活良品、好事發生、地方綻放與公共創新四大主題展區，呈現社會創新與新創科技如何貼近日常生活，並帶來新的社會價值。

廣告 廣告

經濟部政務次長何晉滄致詞指出，責任採購是最務實的永續策略，能讓企業落實ESG並支持社創與新創團隊，讓臺灣成功的社創發展模式被世界看見。同時更進一步表示，政府也率先力挺新創企業發展，各機關率先採用新創產品及服務、提供場域與新創企業合作，讓更多具潛力的新創業者能在真實場域中驗證、成長，更快速進入市場，並在公共服務、地方治理與永續產業中展現成效，形塑「以政府採購帶動創新落地」的新典範。

經濟部推動Buying Power採購獎勵以來，社創及新創採購迄今已創造一一八億元採購額的亮眼成績，以特別獎鼓勵經濟成長及社會進步兼具的永續模式，支持各單位與社會創新組織深入合作，激盪多元社會創新作法，例如：供應鏈創新、通路合作、永續專案合作、投融資及公關行銷等合作類型。

中企署表示，今年獲得社創特別獎共有十七家企業，透過責任採購與跨域合作，不僅支持社會創新組織，更以多元創新之行動回應社會需求，充分展現共創價值的成果。例如，友信醫療集團與社創「有的咖啡」合作，結合集團長期投入憂鬱症治療的專業，推出融合減碳APP與心理健康的創新服務，於減碳存摺累積達二十公斤碳減量者，即可兌換社工師心理紓壓對談，實踐環境永續與心理健康雙重價值。全家便利商店社創「one-forty」合作，推動友善移工計畫，導入東南亞語系菜單與商品，打造更包與容的服務體驗。

新創採購則是讓政府有機會成為新創的第一位客戶，提供首張訂單協助產品驗證可行性，幫助潛力的新創站穩市場、加速擴大國內外商機。重點領域包括智慧照護、綠色科技、教育創新與城市治理等。例如：林鐵處與歐米智聯合作導入「AI影像異物入侵辨識系統」，提升鐵路安全；貴族老人長照中心與護聯資訊導入「智能無線生理量測推車」，有效優化智慧長照流程。