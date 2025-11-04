採購芒果鳳梨 台韓農商簽合作意向書

台韓農商四日簽署芒果及鳳梨契作合作意向書。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

韓國ＥＳＧ農業株式會社、信宣國際有限公司四日在台南市長黃偉哲見證下，與楠西福農果菜運銷合作社正式簽署芒果及鳳梨契作合作意向書，將於明年供應台南愛文芒果與金鑽鳳梨（台農十七號）各一百公噸，象徵台南農產成功打入韓國市場，持續拓展農業國際版圖。

黃偉哲表示，台南是全台農業重鎮，擁有多元化農產品與堅強供應鏈基礎。透過簽訂合作意向書，不僅可確保農特產品質與供需穩定，更能推動品牌化與永續發展，此次合作得來不易，市府團隊多次赴韓洽談推廣，憑藉誠意與實力贏得韓方信任。

農業局長李芳林補充說，這次簽約是市府推動國際市場策略的重要成果，顯示台南在協助農業合作社及業者拓展海外市場上成效卓著。市府並持續協助業者開發急速冷凍鮮果、果丁、果泥等多樣化產品，符合韓國市場對食品安全與高品質的需求。

自去年起，台南團隊連續兩年參加「韓國首爾國際食品展」，首度設置「台南物產館」即成功爭取一百五十公噸鮮果訂單、金額逾一千萬元；今年再度擴大參展，展出逾五十項在地農漁特產，現場商機突破近三億元，讓「Tainan」成為韓國採購圈新關鍵字。未來將運用國際展會及商機平台開拓更多穩定市場。