採購飛彈火箭原料竟然「中國生產洗成越南」 起訴後竟還能獲國防標案9196萬立委要國防部交代

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

承攬採購中科院飛彈製造原物料2.8億餘元的「豐益國際聯合有限公司」，負責人陳永培與張姓採購業務員被爆竟以中國製品透過越南廠商「洗產地」，上月才被桃檢起訴。國民黨立委王鴻薇今（17）日再揭露，今年10月國防部公告的決標案中，竟又發現豐益公司繼續得標空軍680萬標案，加上陳永培掛名為負責人的3家公司今年得標陸海空軍、空勤總隊標案共近9196萬，讓人質疑國防部根本在敷衍立法院。

廣告 廣告

承攬採購中科院飛彈製造原物料2.8億餘元的「豐益國際聯合有限公司」，負責人陳永培與張姓採購業務員被爆竟以中國製品透過越南廠商「洗產地」，上月才被桃檢起訴。國民黨立委王鴻薇今（17）日再揭露該公司今年又得標國防部近億元標案。（圖／王鴻薇辦公室）

「豐益國際」負責人陳永培與張姓採購業務員取得2.8億餘元飛彈火箭「過氯酸銨半成品」採購案，卻被發現中國製品透過越南廠商「洗產地」，上月被桃檢起訴。王鴻薇今天開記者會指出，該公司陳姓負責人今年6月被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。但從政府採購網竟然發現，該廠商在起訴後仍能得標國防部標案，而且陳姓負責人總共3家公司在114年得標的國防部標案就達30案、將近1億。明明應該已經是拒絕往來戶的廠商，到底什麼原因，才能夠讓國防部如此愛用，在被發現洗產地、被起訴後依然能夠不離不棄？國防部沒有責任嗎？

王鴻薇質疑，國防部不知道是沒管制，還是管制讓廠商有很大的漏洞可以鑽。該廠商不只在去年開記者會爆料後仍能夠持續得標，今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日國防部空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標。沒想到被停權、被起訴的黑名單廠商竟還能一再得標。

承攬採購中科院飛彈製造原物料2.8億餘元的「豐益國際聯合有限公司」，負責人陳永培與張姓採購業務員被爆竟以中國製品透過越南廠商「洗產地」，上月才被桃檢起訴。國民黨立委王鴻薇今（17）日再揭露該公司今年又得標國防部近億元標案。（圖／王鴻薇辦公室）

王鴻薇指出，去年4月就在記者會爆出，廠商豐益國際聯合公司外購飛彈原料用大陸製品洗產地遭中科院解約、停權。結果該廠商陳姓負責人竟能用久宜機械、永冠應材等同負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。過去有委員向國防部長質詢時，國防部也承諾會請中科院將黑名單廠商給予國防部管制。

王鴻薇認為，沒有最離譜，只有更離譜，查了一下政府採購網，光114年，陳姓負責人用豐益、久宜、永冠等三家公司的名義就承攬國防部30件標案，金額達9194萬。因為豐益公司雖然被盯上，但國防部不會查、不敢查？就用久宜機械的名義投標還得標了25案標案，真是誇張又狡猾！

承攬採購中科院飛彈製造原物料2.8億餘元的「豐益國際聯合有限公司」，負責人陳永培與張姓採購業務員被爆竟以中國製品透過越南廠商「洗產地」，上月才被桃檢起訴。國民黨立委王鴻薇今（17）日再揭露該公司今年又得標國防部近億元標案。（圖／王鴻薇辦公室）

王鴻薇表示，這樣如此囂張、不肖的廠商，在洗產地的行為被爆出、被起訴後，還能一而再、再而三的得標，就是把國防部和政府採購法看沒有！明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前例下依然能夠不離不棄，國防部應該給外界交代。

更多FTNN新聞網報導

未來選舉將是「抗中保台」或「一中保台」選擇 外媒定調鄭麗文「統一女神」前藍委陳學聖憂：準備好接受嗎？

明年國防支出9千億超過49%國人支持 游盈隆：台灣人心做好準備

觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」

