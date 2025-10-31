採集檢體釐清死因！9億CEO偕女友命案今解剖 雙方家屬神情哀戚

記者楊忠翰／台北報導

曾女母親從正門進入相驗中心。（圖／記者楊忠翰攝影）

台北市信義區驚傳雙屍命案，25日晚間9時許，1名37歲的陳姓男子，以及25歲的曾姓女友，被人發現陳屍永吉路巷內豪宅；警方獲報後趕抵現場，初步排除外力介入跡象，客廳則有K他命等4種毒品；31日下午3時30分，檢警在懷愛館解剖2人遺體，雙方家屬均提早到場，面對媒體時依舊不發一語。

警方調查，陳男獨居在永吉路巷內豪宅，24日晚間7時許，他與曾姓女友回到住家後，再也沒有踏出家門一步，25日晚間9時許，陳男父親聯絡不上兒子，遂持鑰匙開門進入屋內，赫然發現兒子與曾女端坐客廳地板，而且早已死亡多時，隨即拿起電話報案。

警方獲報後趕抵現場，並拉起封鎖線進行採證，初步檢視2人身上並無外傷，屋內未有打鬥或入侵痕跡，客廳桌面有白色粉末及不明藥物，事後警方將所有不明藥物送驗，初步確認有K他命、大麻煙彈、一粒眠及喵喵等4種毒品，日前檢方相驗後裁示，2人遺體暫時冰存，將進一步解剖釐清死因。

今天下午3時30分，檢警將解剖陳男及曾女遺體，陳男父母提早從後門進入相驗中心，陳父表情十分嚴肅，顯然已做好心理準備，藉以迎接檢警解剖結果；同一時間，曾女母親及胞兄也抵達相驗中心正門口，面對媒體詢問時仍是不發一語，顯然還沒有辦法接受家人驟逝。

陳男父母從後門進入相驗中心。（圖／記者楊忠翰攝影）

曾女胞兄從正門進入相驗中心。（圖／記者楊忠翰攝影）

