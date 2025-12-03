探台語電影經典的文化深度「稻草人」賞析

高雄市立圖書館鼓山分館於 12 月 2 日下午舉行「賞析講座—台語電影《稻草人》」，活動吸引許多影迷與在地居民參與，一同走進這部在台灣電影史具有重要地位的經典作品。現場透過片段重溫與專題講解，使觀眾得以重新理解《稻草人》在影像語言與文化意義上的深刻價值。

《稻草人》由導演王童執導，以農村生活為背景，細膩描繪土地、家庭與勞動者的生命困境，不僅呈現 1970 年代台灣社會的真實面貌，也反映人們對土地的依戀與無力，被視為台語電影轉型時期的重要里程碑。講座由社區大學講師蔡衛倫主講，他從敘事結構、導演視角與攝影美學切入，深入解析作品中的文化符號與時代脈絡。

蔡衛倫表示，《稻草人》不僅是一部描繪農村生活的電影，更是台灣社會記憶的文化載體，片中呈現的農業景觀、生活語彙與人情互動，都映照出台語電影在文化保存上的獨特貢獻。講座現場互動熱烈，許多觀眾也分享自身的觀影感受，從中連結個人記憶、家庭經驗與土地認同，使討論延伸出更豐富的文化層次。

鼓山圖書館表示，未來將持續推廣本土影像教育，讓台語電影不僅走進影廳，也走進社區與生活，成為理解台灣文化的重要途徑。此次講座在溫暖的冬日午後圓滿落幕，為參與者帶來一場結合影像美學與文化意義的深度體驗。