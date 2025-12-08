《探春夏》音樂會再度登場！台大兒童醫院為病童公益演出

生活中心／綜合報導

粲音集《探春夏》故事音樂會再度登場，以不插電的輕鬆樂音，陪伴大小觀眾走進春夏的奇幻旅程。

由粲音集打造、上演逾八年的經典故事音樂會《探春夏》，今年將於2025年12月23日首度在台大兒童醫院為病童們公益演出。

作品以清新動人的歌詞和旋律以及細膩的編曲，為親子帶來一場充滿想像力的自然冒險。

故事音樂會《探春夏》，今年將於12月23日首度在台大兒童醫院為病童們公益演出。（圖／翻攝畫面）

《探春夏》描繪一位小女孩與小男孩穿梭於春天與夏天的風景之中，感受季節更迭的生命力。全場以人聲與自然樂器詮釋，搭配動作，巧妙地將台語歌融入故事情境，讓孩子在聆聽中自然吸收語感與意境，也讓大人重拾四季的溫度與純真。

粲音集長年以台灣土地、植物、料理與風土為靈感，創作陪伴家庭與社會的音樂。從街友服務、偏鄉小校到高齡社區與關護機構，用純粹的人聲走進各種場域，讓音樂成為連結人心的力量，誠摯邀請民眾，在初冬午後一同走入《探春夏》，用輕鬆的無電音色，聆聽春夏的綠意與生命的律動。

