探照鏡／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號

愷樂淡出演藝圈，結婚育兒過著平靜的生活，首度向媒體透露近況，分享自己的心情。（翻攝自愷樂IG）

2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。

關於愷樂的近況有各種猜測，但現實生活中的她，正忙著與醫師老公並肩應對育兒挑戰。2025年初，她曾幽默分享夫妻倆耗時多日、只為了給兒子組裝一個攀爬架，最後兒子卻只愛桌上的濕紙巾。據悉她目前住在台灣，除了育兒外，也陪伴爸爸媽媽，是全職家庭主婦。

專心當媽 等復出時機

愷樂發過專輯又會主持，消失6年終於有了復出念頭。（翻攝自愷樂IG）

會逐步對外分享日常，也是因為愷樂終於打開心房面對大眾，更起了復出的念頭。據悉，身邊友人常跟她分享粉絲的思念，讓愷樂很溫暖，現在就等適當的時機和作品，重返演藝圈。

不過當一個母親對愷樂而言，是目前最重要的事，對於復出傳聞，她首度打破沉默，獨家回應本刊她的近況：「我現在的生活就是以孩子為主，還是每天都睡不飽但樂在其中，感謝媒體大大關心。」簡單幾句話，配上愛心符號，呈現了她的幸福狀態。

近日，因有28年交情的「西瓜哥哥」李岳家中老貓病重，情況令人擔憂而陷入低潮，而愷樂從李岳那裏領養的愛貓「小蝸」也於前幾週病逝，兩人都面對相同的悲傷，但愷樂不忘傳訊息關心李岳，相當在乎老友。

愷樂透露自己「每天都睡不飽，但樂在其中」。（翻攝自愷樂IG）

人間清醒 挺過低潮期

愷樂（左起）、李岳、王心凌、小蜜桃都是華岡藝校的同學，彼此交情已經超過28年。（翻攝自西瓜哥哥李岳臉書）

李岳向本刊證實此消息，「她是一個很善良的人，對很多事情其實看得很透，是『人間清醒』。」李岳認為，愷樂即便在低潮期，想法依然獨立，不願依賴任何人。外界以為她軟弱，但在李岳看來，她有著極強的意志力。

2024年，愷樂突然在社交平台發文，語氣強硬地指她遭到「前友人」捏造消息，「賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改。」當時被疑是指曝光愷樂婚禮消息的小甜甜（張可昀）。李岳透露，雖然遭到背叛，但愷樂不會去講發生什麼，「當她真的把心聲說出來，代表那個東西已經踩到她的底線。但她抒發完就結束了，不會糾結，也不會在別人的傷口上撒鹽。」

「我也希望她復出，也看見她開始在Threads上跟網友幽默互動。」李岳感嘆，看到老友平安、健康，甚至能擁有一個讓她全心投入的小生命，就是身為朋友為她感到最欣慰的事。

愷樂的IG滿滿都是育兒生活，當母親是她現在最重要的事。（翻攝自愷樂IG）

