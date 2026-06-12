探病驚見鼻腔爬出活蛆！昏迷病患口鼻布滿蟲卵 家屬打開手機燈當場嚇傻

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一名70多歲、因腦瘤手術後長期昏迷並自今年4月起入住療養院的重症患者，近日被家屬探視時發現疑似嚴重照護疏失。示意圖／翻攝自pixabay

一名70多歲、因腦瘤手術後長期昏迷並自今年4月起入住療養院的重症患者，近日被家屬探視時發現疑似嚴重照護疏失，引發韓國社會對長照機構衛生管理的關注，相關事件已由當地衛生單位介入調查。

根據韓國媒體《YTN》報導，事件於本月7日曝光。當時家屬在探視期間以手機照明檢視患者狀況，意外發現鼻腔內有疑似幼蟲活動，周圍還分布多處類似蟲卵的異物。

家屬進一步清理後，甚至取出約1公分長的蛆狀蟲體，情況相當驚人。家屬表示，患者口腔內也曾出現異常物質，且病房長期存在明顯異味，連接呼吸器與引流管的周邊衛生狀況不佳，過去多次向院方反映，但未見明顯改善，對照護品質表達強烈不滿。

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涉事療養院則回應指出，當日護理人員依程序進行口腔護理與抽痰等例行照護，但主要處理範圍集中於口腔與咽喉，未能充分檢查鼻腔細節，強調將檢討並強化院內照護與管理流程，以避免類似情況再度發生。

事發隔日，家屬已將患者轉往大型醫院進一步治療。新院初步檢查顯示，其發炎指數與電解質等多項生理數值異常，目前仍在持續評估整體身體狀況。

另一方面，衛生主管機關已啟動行政調查，將調閱病歷與照護紀錄，並全面檢視該療養院的感染管控與環境衛生管理是否存在疏失。相關單位也表示，調查結果將作為後續處置依據。



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