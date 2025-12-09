探索中南半島雙瑰寶：北中南越文化巡禮 vs. 寮國秘境深度遊

隨著國境解封，中南半島的神祕面紗再度成為台灣旅客矚目的焦點。兩條各具特色的深度行程「北中南越9日遊」與「寮國秘境9日遊」，分別以越南的文化薈萃與寮國的純樸靜謐，提供旅客截然不同的旅行視野，滿足渴望探索東南亞歷史與自然的旅人。

下龍灣

「北中南越9日遊」：穿越千年文化廊道，盡覽山海奇景

此行程主打「無購物」純粹體驗，帶領旅客從北到南，一次貫穿越南的文化精髓與自然奇觀。

旅程始於首都河內，走訪充滿文氣的文廟-國子監、迷人的還劍湖，並暢遊擁有百年歷史的36條古街。隨後前往世界自然遺產下龍灣，搭乘遊船欣賞海上桂林的壯麗景致，驚嘆鬥雞石的栩栩如生，並登島觀景、欣賞獨特的水上木偶戲。

接著轉往中越，探索被譽為「陸上下龍灣」的寧平陸龍灣，乘著舢舨穿梭於寧靜的稻田與石灰岩峰間。飛抵峴港後，將造訪古老的美山占婆遺址，並漫步於燈籠高掛的會安古城，感受濃厚的歷史氛圍。

中越的重頭戲還包括有「越南迪士尼」之稱的巴拿山，旅客將漫步於巨大的佛手黃金橋，置身雲端之上，並遊玩山上的夢想公園。行程也將帶領旅客前往古都順化，參觀宏偉的紫禁城並漫遊香江，體驗皇城的昔日風華。

會安古城

旅程最終南飛至充滿法式風情的胡志明市，參觀獨立宮、紅教堂、中央郵政局等地標，並登上咖啡公寓品味越式咖啡，從金融塔眺望現代化西貢的夜景，為豐富的越南文化之旅畫下完美句點。

施沙格寺

「寮國秘境9日遊」：世界遺產古都與自然奇景的靜謐之旅

另一條路線則深入被譽為「東南亞最後一塊淨土」的寮國，從世界遺產古都龍坡邦進，展開一場心靈洗禮之旅。

在龍坡邦，旅客將參與最具特色的清晨布施，體驗小乘佛教國度的虔誠與寧靜。隨後參觀皇宮博物館、探訪帕烏千佛洞，並於普西山上欣賞湄公河與南康河交匯的絕美日落。行程還包含走訪傳統的釀酒村與造紙紡織村，深入當地生活。

此外，旅程將安排難忘的騎大象體驗，並前往風景如畫的關西瀑布，在層層疊疊的碧藍水池中暢遊。接著前往神祕的石缸平原，探訪這處充滿未解之謎的考古遺址。

關西瀑布

行程後段將抵達有「小桂林」之稱的旺陽（萬榮），乘坐嘟嘟車遊覽小鎮風光，並搭乘電氣船遊覽美麗的南宋河，探索神奇的塘章鐘乳石洞。最後抵達首都永珍，參觀宏偉的塔鑾寺、凱旋門，以及匯集上百尊佛像的香崑佛教公園，感受寮國深厚的佛教文化底蘊。

雙行程滿足不同旅客，打造專屬中南半島回憶

「北中南越9日遊」節奏明快，適合希望一次收集越南經典城市與自然遺產的旅客；而「寮國秘境9日遊」步調悠閒，適合追求心靈沉澱、渴望深入體驗純樸民風與世界文化遺產的旅人。兩條路線皆為深度設計，讓旅客能依據自身喜好，選擇最適合的方式，寫下屬於自己的中南半島旅行篇章。

寮國九日

北中南越9日遊(無購物)

以上圖片由「捷登旅行社」提供