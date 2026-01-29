探索中海拔森林奧秘！ 奧萬大推出「鳥類調查」與「地質礦物」研習班
▲「鳥類調查」研習班，野外鳥類觀察。(林保署南投分署提供)
為了推廣生物多樣性保育並普及自然科學教育，南投奧萬大自然教育中心於今年三月春暖花開的時節，首度結合「生物觀察」與「地質探尋」兩大主題，推出經典口碑課程「鳥語花香－鳥類調查研習班」以及中心首創的「礦野之習－地質礦物研習班」。透過理論與實地操作的雙軌學習，帶領學員走進中海拔森林與萬大溪谷，親身體驗台灣自然資源的豐富魅力。
奧萬大森林遊樂區位於南投縣仁愛鄉，地處中部山區中海拔地帶，園區內保有完整的森林樣貌，涵蓋針闊葉混合林、闊葉林、溪流、林緣及開闊草地等多樣棲地類型。此類地形與植被結構提供鳥類良好的覓食、繁殖與停棲環境，使奧萬大成為中部地區重要的鳥類棲息場域。依據歷年調查與觀察紀錄，園區已記錄超過百種鳥類，其中包含多種台灣特有種與特有亞種，如台灣藍鵲、白耳畫眉、黃山雀、藍腹鷴等，亦可見大冠鷲、鳳頭蒼鷹等猛禽於空中活動，展現豐富而完整的森林生態系，是中部地區重要的鳥類棲息場域。
「鳥語花香」研習班由具備豐富實務經驗的陳德治教授，分享鳥類野外觀察經驗與方法，學員將學習如何透過體型、飛行姿態及鳴叫聲辨識鳥類，並掌握望遠鏡操作技巧，即使是初學者也可以快速上手，成為鳥類辨識高手。除了觀察鳥類，本次的課程重點在於「公民科學」的實踐，安排不同時段的野外調查，讓學員記錄鳥類數量與行為，從中理解鳥類與棲地環境的共生關係。
奧萬大森林遊樂區不僅是賞楓勝地，更是臺灣地質科學的天然教室。奧萬大自然教育中心表示，奧萬大區域內地質構造明顯，豐富的岩石與礦物類型是推動環境教育的理想場域。今年奧萬大自然教育中心首次推出「礦野之習—地質礦物研習班」，嶄新的研習內容將帶領民眾深入中央山脈西側的萬大溪流域，親身探索隱藏在溪谷中的地質密碼與礦物寶藏，強化學習的深度與體驗價值，透過「走入地層」的方式，激發大眾對臺灣土地故事的認同感與保護意識。
本次奧萬大自然教育中心更攜手國立自然科學博物館，邀請地質學專家董國安與蔣正興兩位在地礦領域研究多年的博士擔任講師，將以其豐富的研究經驗與科普推廣能力，讓艱澀的地質學理論轉化為生動的實地導覽，帶領學員從顯微鏡下的礦物世界走進壯闊的自然野場，發覺隱藏於曠野的自然寶物。
林業及自然保育署南投分署分署長李政賢表示，奧萬大森林遊樂區有豐富的自然資源，奧萬大自然教育中心長期以園區自然資源為核心，規劃創新且多元主題的研習課程，推廣環境友善、野外觀察、體驗自然生態、野生動物保育，透過理論與實作並進的方式，引導民眾深入認識自然環境，每次的學習不只滿載收穫，更能為社會種下保育種子！在學習中積累豐富的知識，並實際到自然環境建立第一手觀察經驗，從而深化對大自然的理解與尊重。」 「鳥語花香 鳥類研習班」二月八日前報名還可享有早鳥優惠；「礦野之習 地質礦物研習」二月十五日前報名還可享有早鳥優惠。走進自然環境，開啟一場難忘的學習之旅！如對活動有任何疑問，可至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/AWDNC） 或電洽049-2974499/許先生洽詢。
鳥語花香 鳥類研習班https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1502
礦野之習 地質礦物研習https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1507
