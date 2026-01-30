探索冬季日本零食美味：舌尖上的北海道與北日本頂級選擇

越冷越懂吃：冬季讓人不停回購的日本零食

冬天總讓人想享受暖心又不膩口的零食，尤其是來自日本的手工點心與特色小食，絕對是寒冷日子裡的療癒小確幸。不論是在家追劇、辦公室小嘴饞，或是與好友聚會下酒，一盒優質日本零食不僅滿足味蕾，也帶來日式生活美學的愉悅氣氛。這次就和你分享幾款冬季限定及人氣日本進口美味，讓日常零食時光更有質感與溫度！

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・北日本 MINI BIT 綜合可可塊巧克力

$129$175

經典的北日本MINI BIT巧克力，以冬季限定的濃郁可可配方，融合抹茶、草莓、焦糖與牛奶四種巧克力夾心，一口就能感受到多層次的幸福滋味，非常適合在嚴寒中享用。

>>前往Yahoo拍賣購買

廣告 廣告

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・北海道 NATORI 起士魚板條

$139

北海道原裝進口的NATORI起士魚板條，使用高品質鱈魚漿搭配濃厚切達起士，Q彈又帶鮮甜的口感，無論當零嘴還是下酒菜都很匹配。

>>前往Yahoo拍賣購買

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・幸福堂 三味大納言綜合最中餅

$125$199

醇厚的紅豆、栗子和核桃內餡，搭配極致酥脆的餅皮，吃一口便能感受日本傳統和菓子的細膩與優雅，適合茶點時間慢慢享用。

>>前往Yahoo拍賣購買

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・北海道 ROYCE 四季彩繪綜合巧克力禮盒

$959

北海道ROYCE四季彩繪鐵盒禮盒結合草莓威化、開心果巧克力、抹茶巧克力棒等多款經典風味，無論自用或送禮都相當有面子。

>>前往Yahoo拍賣購買

（圖片來源：Yahoo拍賣）

推薦你更多：

北海道零食 日本進口甜點 日式巧克力禮盒

上班族與學生的療癒小點心時刻

忙碌的上班族和學生黨，常需要一些方便攜帶又美味的零嘴來提振精神。來自日本的烤玉米米菓、神級元祖馬鈴薯條和甜滋入心的巧克力都是很好的選擇，

・北海道札幌烤玉米起司米菓

$90-$350

北海道札幌知名烤玉米風味轉化成脆口的米菓，伴隨著起司香氣，既有飽足感又能帶來驚喜風味，非常適合放在辦公桌或書包裡隨時補充能量。

>>前往Yahoo拍賣購買

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・日本黑芝麻白巧克力 / 抹茶芝麻巧克力組合

$445-$459

抹茶控與愛嘗新口味的朋友也推薦黑芝麻白巧克力與抹茶芝麻巧克力，香氣十足且不甜膩，在午茶時刻搭配一杯熱茶，是幸福感滿溢的點心時光。風味多元且包裝輕巧，方便隨身攜帶，兼顧生活節奏與味覺享受。

>>前往Yahoo拍賣購買

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・Calbee卡樂比 薯條三兄弟 10袋入

約¥1,550

北海道神級酥脆馬鈴薯原味，過年囤貨首選！100%契作馬鈴薯低溫烘焙，極致酥脆帶有自然澱粉甜。獨立小包裝不僅能鎖住現炸般的鮮脆，是春節聚會瘋搶的口碑首選、也是平日犒賞自己最經典的質感儀式感。

>>前往EBISU惠比壽日藥直送購買

（圖片來源：EBISU惠比壽日藥直送）

推薦你更多：

日本零食便當伴手禮 日式抹茶點心 方便攜帶零嘴

親友聚會必備：多元下酒菜與午後甜點

冬季春節團聚，就用極致美味開啟話題！微醺時刻的鮮甜海味，與優雅午後的精品甜點。從職人網燒下酒菜到入口即化的精品蛋捲，鹹甜交織完美契合各種聚會場景。不必出國，即刻備妥全家人都愛的高質感儀式感，讓歡笑在舌尖驚喜綻放！

・日本和顏愛味 網燒花枝起司燒

職人網燒鮮甜花枝，鑲入濃厚起司，鎖住炭烤香氣與海味。紮實嚼勁伴隨乳香，是大人系下酒神器，讓新春小酌儀式感滿分！

>>前往Yahoo拍賣購買

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・北海道起司帆立貝 100g

約¥1,350

北海道大海的鮮甜誘惑，層次豐富的頂級海味！肥厚帆立貝疊加醇厚起司，真空鎖住深海鮮甜。入口乳香四溢、嚼感絲絲分明，代購榜長青冠軍，是春節桌上最高級的靈魂零嘴。

>>前往EBISU惠比壽日藥直送購買

（圖片來源：EBISU惠比壽日藥直送）

・Yokumoku 雪茄蛋捲

約¥2,200

蛋捲界的愛馬仕，北海道頂級奶油打造的精品禮贈。北海道頂級奶油打造，輕盈酥脆、入口即化。醇厚乳香配上經典藍鐵盒，送禮體面優雅，絕對是春節最有面子的品味之選。

>>前往EBISU惠比壽日藥直送購買

（圖片來源：EBISU惠比壽日藥直送）

推薦你更多：

日本下酒零食推薦 健康輕食小點 精緻日本伴手禮

從北海道經典甜點到北日本限定巧克力，各種口感豐富的日式零食，無論是自享還是當作與家人朋友共享的懷念滋味，都能在寒冷的日子裡帶來溫暖與滿足。不妨從這幾款特色商品做起，為你的冬季生活增添一抹屬於日本的精緻與美好。

免去機票勞力！冬季美食一指搞定！

Yahoo拍賣 讓您省去機票費用及自行搬運勞力。透過 Yahoo 拍賣上的專業代購賣家或特定服務，您能夠更快速、更靈活地購買到日本熱銷的伴手禮和話題美食，同時也可以享有每週二及週末7-ELEVEN超商取貨滿199免運，平日運費僅$38元優惠！