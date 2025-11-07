探索北伊羅戈省 菲律賓北方最迷人的山海祕境

▲北伊羅戈以自然美景、文化遺產與悠閒氛圍聞名。（圖片提供／shutterstock）

北伊羅戈省（Ilocos Norte）坐落於菲律賓呂宋島的最北端，是一片被山海擁抱的祕境。壯麗的自然景觀、深厚的歷史人文與悠然閒適的氛圍在此交融，無論是追尋文化印記、親近自然，還是尋找冒險樂趣，都能展開一趟令人著迷的多重感官之旅。

▲大自然的鬼斧神工，雕琢出卡普普拉萬岩奇景。

潔白奇岩×金色沙丘 大自然的藝術傑作

想看大自然的雕塑？一定要造訪「卡普普拉萬岩」（Kapurpurawan Rock Formation）。歷經千年風浪侵蝕的白色石灰岩，在陽光照射下閃耀著光芒，無論遠觀或騎馬近距離探訪，都像在欣賞大自然與時間共同雕琢的藝術品。

▲抱威沙丘體驗沙板滑行、乘車衝沙的刺激快感。（圖片提供／shutterstock）

追求速度與熱血？就直奔「北伊羅戈沙丘」（Ilocos Norte Sand Dunes）！這片東南亞少見的自然沙丘綿延超過1,095公頃，其中最知名的地區是「抱威沙丘」（Paoay Sand Dunes）。4x4越野車與沙板滑行活動很受歡迎，建議清晨或傍晚前往，光影變化最迷人；還能順道打卡裝置藝術，在金色沙丘中留下最酷的美照。

▲若偏愛靜謐海灣，潘子延海灘度假村是靜心放空的好去處。

想遠離人群，「潘子延海灘」（Pannzian Beach）是療癒首選。這片家族經營的海灣，提倡自然永續與在地食材，細柔沙灘、搖曳吊床、滿天星光，讓人徹底忘卻時間。

▲巴多克島人煙稀少，海洋生態完好。

潛進藍色夢境 徜徉無人島與世界級海灘

從神蹟聖母灣（La Virgen Milagrosa Cove）搭船約10－15分鐘，就能登上「巴多克島」（Badoc Island），這座純淨無人島，白沙灘與清澈海水讓人一秒愛上，水下世界可見成群魚兒與珊瑚礁，是潛水愛好者的祕密天堂。

▲帕古普有「菲北長灘島」之稱，紹德海灘就在此區。（圖片提供／shutterstock）

▲布爾戈斯風車農場，也是帕古普海岸線的代表景色。

而被《Travel + Leisure》譽為「世界最美海灘之一」的「紹德海灘」（Saud Beach），更是北伊羅戈的經典代表。這裡的白沙綿延、海水清澈，遠處風車緩緩轉動，畫面美不勝收。可游泳、划船、日光浴，也能順道去鄰近的 Caparispisan Beach 體驗滑浪與風帆。

▲抱威教堂獲選為世界遺產，是菲北知名的歷史地標。

從世界遺產到古宅村落 穿越時光的文化旅程

北伊羅戈省不僅有海灘，還藏著滿滿文化寶藏。最著名的「抱威教堂」（Paoay Church）被列為世界文化遺產，以厚重扶壁構成的「抗震巴洛克式」建築聞名，是西班牙殖民時期的經典象徵。走出教堂，別忘了嘗一片在地人氣「Pinakbet 披薩」，再逛逛紀念品店，感受歷史與生活交織的溫度。

▲雷梅迪奧斯民俗村度假村內的廣場與建築，散發濃厚歷史感、異國風。

想進一步體驗菲律賓傳統生活，不妨入住「雷梅迪奧斯民俗村度假村」（Sitio Remedios Heritage Village）。由重建的西班牙時期古宅（balay）組成，走進村內就像穿越回殖民年代的菲律賓，每個角落都值得細細品味。

▲來北伊羅戈，必吃巴塔克肉餡捲餅，也可體驗自己動手做的樂趣。

吃一口北伊羅戈味 自己動手做更道地

旅程中最不能錯過的，就是在地美食「巴塔克肉餡捲餅」（Batac Empanada）。酥脆外皮包著綠豆、香腸、雞蛋與肉餡，一口咬下香氣四溢，沾上酸香 Iloko 醋更涮嘴。想更有參與感？到 Riverside Empanadaan自己動手包餡、炸餅，親手做出屬於自己的「伊羅戈味」。

台灣出發輕鬆玩 飛機、郵輪都能到

前往北伊羅戈其實不難，從台灣搭機至馬尼拉（MNL）再轉往老沃市（Laoag）即可。也可選擇自駕或參加當地旅遊行程，沿途欣賞風景。

▲探索星號11/21起，推出全新菲律賓航線。（圖片提供／麗星郵輪）

更棒的是，2025年11月21日起，麗星郵輪「探索星號」將推出全新航線，從台灣啟航，前往老沃、並於 Currimao 港停靠。可參加多種岸上觀光團，像是探訪世界遺產抱威教堂、知名的下沉鐘塔、乘四驅車馳騁沙丘、或到維甘古城漫步石板街，深度體驗北伊羅戈的魅力。

▲下沉鐘樓塔身重、卻建在沙地上，因而年年下沉形成奇觀。（圖片提供／shutterstock）

ITF菲律賓館 逛展、看表演、享優惠

想一次蒐集更多旅遊靈感？就來逛「2025 台北國際旅展」（ITF Taipei）。菲律賓觀光部將於11月7日至10日盛大參展，邀請菲律賓名廚 Sandy Daza 與創意調酒師 Joel Delos Santos，帶來結合故事與味覺的料理秀與調酒表演。現場不僅有互動體驗與旅遊優惠，還能即時諮詢最新資訊，為下一趟北伊羅戈之旅暖身。

