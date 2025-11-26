探索星號郵輪高雄首航 郭建盟歡迎體驗海上旅程

市議員郭建盟表示，高雄今年第七艘首航郵輪、也是唯一以高雄為母港的「探索星號」正式啟航！（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員郭建盟廿六日表示，高雄今年第七艘首航郵輪、也是唯一以高雄為母港的「探索星號」正式啟航！想搭郵輪度假？從高雄出發最方便，歡迎大家一起來體驗輕鬆精彩的海上旅程！

郭建盟指出，這豪華郵輪七點五萬噸、二百六十九公尺長，可載近一千九百名旅客，船上有主題餐廳、游泳池、滑水道、劇院、健身房等豐富設施，服務人員多能以中文溝通，對台灣旅客超級友善。

郭建盟提到，探索星號從現在一路航行到明年一月卅日，固定每週五、週日從高雄出發，推出三天二夜、六天五夜等多元行程，航點涵蓋日本那霸、宮古島、菲律賓科隆島、長灘島，以及越南下龍灣、峴港等，全年預計有廿三航次靠泊高雄。

郭建盟說，市府也同步推出旅客好康，包括高鐵假期優惠、登船前一天與回港當天的公共運輸補助，串聯周邊商圈提供專屬折扣。