探索森林系生活提案 就在台北旅展林保署國家森林館

▲「國家森林館 山林製造」展館模擬圖。（圖：林業保育署提供）

2025台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館舉辦，今年農業部林業及自然保育署國家森林館以森林系品牌「山林製造」為策展主題，將運用臺灣森林各項美好元素製作的優質商品帶進展館，結合阿里山林業鐵路、森林遊樂區與臺灣原生動物等主題特色，運用AR擴增實境技術製作互動遊戲，打造一座充滿童趣的「森活樂園」，歡迎入館感受臺灣山林的多樣風貌與森生不息的生命力。



林業保育署表示，「山林製造」是以國產木竹材與臺灣自然資源特色為基礎、結合山村部落與文創設計的森林系消費品牌，希望透過國家森林遊樂區的賣店通路，讓民眾透過精心設計的森林系商品認識臺灣森林的美好。林業保育署目前在大雪山、八仙山、知本國家森林遊樂區與林後四林平地森林園區已成立品牌概念店，其他森林育樂場域的概念店也將陸續開張，所以今年國家森林館特別以「山林製造」為主題，展售來自臺灣森林的特色商品，包括帝雉與白面鼯鼠等吸睛的臺灣原生種布偶、金屬徽章；堅持讓山茶自然生長，一年只採收春夏兩季的臺灣山茶；位於嘉義特富野部落，友善土地與自然共生的咖啡； 嚴選谷關高山30年以上老松樹，以手工摘取松針後萃取製作的五葉松原汁，與洗沐產品！

另為了讓大家瞭解國產材的美好，本次也特別展出以國產材製作的「山‧五度圈Forest Tempo」栗背林鴝沙鈴、大赤鼯鼠響板等樂器，「森聲－聽，風鈴」、「森鴞－蘋果鳥門鈴」、柳燭臺上燈、相思木按摩梳、蹦奇蹦奇創意火車組等木質家飾小物。熱愛香氛的朋友，現場有紅檜、扁柏、牛樟、含笑花、野薑花、山棕花、黃荊等各種山林氣息的精油與純露。

展覽期間安排表演活動及達人分享，從不同觀點引領民眾深入瞭解山林之美：11月7日由泊人ANKR帶來與植物互動的沉浸式演出，11月8日邀請單車女神魏華萱分享森林故事，11月9日柳婉郁教授帶來「森呼吸：旅遊遇見療癒與健康」講座，11月10日則由百岳女神段慧琳分享外景15年走入山林的經驗。展期4天也規劃了現場互動體驗，參與者均有機會獲得國家森林館獨家好禮，帶走屬於森林的專屬回憶。

「國家森林館 山林製造」不僅是一場展覽，更是一段與森林的相遇與對話。熱愛自然、關注山林永續與生活美學的民眾不妨抽空造訪這座「森活樂園」，感受臺灣森林故事與設計職人創意，將自然生命力帶回日常中，為環境與生活創造美好循環。

2025台北國際旅展展覽詳情及林業保育署「國家森林館」相關訊息，請上旅展官網、台灣山林悠遊網及林業保育署臉書粉絲專頁查詢。「國家森林館 山林製造」線上手冊：https://online.fliphtml5.com/2025theforestsoftaiwan/jiau/ 。