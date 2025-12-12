探索歐洲沿岸城市！ 河輪品牌進軍台灣成旅遊新趨勢

台北市 / 綜合報導

近年來歐洲的河輪旅遊愈來愈夯！因為有別於郵輪只能走海路、停靠大港口，河輪旅遊可以經由大河深入歐洲，探索每一個歐洲沿岸城市，甚至直達市中心。有業者分析，台灣高端旅遊市場，已經逐漸轉向追求文化深度，舒適體驗的「精品旅遊」，也難怪各大河輪品牌，相繼進軍台灣市場，要來搶食頂級客層。

搭乘河輪，遊遍歐洲各大城市，不只從陸地上欣賞美景，從河岸眺望，更別有風味，另一條河，同樣是河輪，這回走的是多瑙河，造訪德國匈牙利奧地利，以及斯洛伐克等國，深入探索小鎮文化景點，頂級客層的消費習慣，正從購入「名牌精品」，轉向「高端旅遊」。

廣告 廣告

如今河輪業者，也相繼搶攻台灣市場，郵輪品牌亞太區行銷業務總經理Anthony Laver說：「台灣人欣賞奢華，重視品質，熱愛美食，我們也深知他們期待在歐洲，及世界各地享受更精彩的體驗。」

看準台灣高端客，推出頂級旅遊，像是萊茵河13日行程，暢遊「荷、德、法、瑞士」四國，標準客房，至少22萬元起跳，另一家業者，同樣有萊茵河12日行程，遊遍沿途國家，最基本豪華法式艙房，要價超過35萬元，如果是到法國隆河，來一場法國城鎮的，深入探索之旅，一個人費用就飆破36萬元。

旅行社行銷副理徐玉玲說：「河輪就像是移動式的五星酒店，住宿跟餐飲都非常講究，停靠多座沿岸的小城之外，它也免去了頻繁讓行李上下車的困難。」

河輪旅遊市場，在台灣漸漸起飛，有別於郵輪，走海路只能停大港口，河輪可停靠小港口，更靠近市中心，講求深度旅遊節奏較慢，雖然價格較高，但是一價全包，比較沒有自費項目。

台灣河輪品牌總經理顏素珍說：「它不會暈，它很小，如果我們把歐洲地圖打開來，所有的河流貫穿的，其實你就把歐洲玩完了，我們不用再搭大巴(士)，去拉個大巴，然後每天換飯店。」全球河輪市場快速增長，年複合成長率超過11%，從小眾產品，走向高端旅遊型態，如今業者瞄準亞太與台灣，視為關鍵新動能。

原始連結







更多華視新聞報導

「柏林台灣會議」登場 前歐洲議會議員：台灣有事全球有事

「全球百大旅遊城市」台北排第15名 勝過京都.曼谷

台灣也有「東京鐵塔」？ 高雄隱藏景點暴紅遊客熱議

