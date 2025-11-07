探索歐洲的藝術與靈魂：從小到大旅行社，專屬於您的歐洲訂製旅遊首選

圖▲從小到大旅行社創辦人暨總經理 江佩珊。(圖/從小到大旅行社提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

旅行不再只是暫別日常生活，而是生活風格的延伸與自我探索的旅程。創立於2018年12月的「從小到大旅行社」，由一位高端旅行顧問打造，以「當代藝術美學專家」的角度，為追求質感與深度的旅人，提供獨一無二的歐洲訂製旅遊。無論是團體行程或私人訂製，從小到大旅行社始終相信，旅行是個人品味的體現，也是一場重新發現自我的機會。

圖▲創辦人江佩珊今年剛帶團回來的『皇家蘇格蘭人號列車』，值得大力推薦。

從小到大旅行社的產品分為兩大主軸：團體旅行與一站式專屬旅程設計。

對於生活繁忙卻渴望優雅出走的旅人，團體旅行產品以「少人數、深體驗」為核心，精心設計每一趟行程，讓參與者能在無憂出行的同時，感受私人旅行般的自在氛圍。行程中不僅避開傳統大型團體的嘈雜與匆忙，更注重細節與節奏，確保旅人能夠沉浸於每一刻的感動。

而對於偏好私人歐洲訂製成團的客戶，從小到大旅行社提供一站式專屬旅程設計服務。從理解旅人的生活方式與偏好開始，細膩規劃機票、飯店、米其林餐廳訂位，到私人導覽、專屬司機、精選活動體驗，皆由專業團隊一手策劃。這種服務讓整趟旅程在井然中保持自由，在從容中展現品味，完美契合高端旅人對獨特與精緻的需求。

與眾不同的優勢：國際資源與歐洲底蘊

從小到大旅行社的獨特優勢，來自其全球頂級奢華旅行聯盟Virtuoso的成員身份。Virtuoso是一個需經邀請方可加入的組織，每年僅有2%的頂尖旅行社通過審核。透過這個國際網絡，從小到大旅行社能為客戶提供世界級的專屬禮遇，包括全球1,600多家奢華酒店、70多家遊輪與河輪供應商，以及遍布50多國的優質資源。

然而，歐洲始終是從小到大旅行社最熟悉與熱愛的主場。創辦人擁有英國大學建築學系背景，深度浸淫於歐洲文化美學，並定期親赴歐洲勘查，走訪頂級旅館、餐廳、美術館與景點，為客戶挑選最值得體驗的行程。這種對細節的堅持與對文化的理解，讓從小到大旅行社在設計歐洲旅程時，能完美融合藝術、歷史與生活風格。

此外，從小到大旅行社攜手知名美食作家韓良憶，共同策劃「韓良憶的歐洲私旅」系列。以餐桌為起點，串聯文化、風土與品味，從義大利托斯卡尼的傳統滋味到荷蘭、比利時的居遊體驗，帶領旅人探索歐洲的日常與驚喜。

圖▲位於義大利多洛米蒂山區的Aman Rosa Aplina飯店，今年2025年剛開幕，業主是創辦人江佩珊的好友。

客群與全球視野

從小到大旅行社的團體行程專為追求生活品味的人士設計，特別是那些視時間為最珍貴資產、重視細節與品質的旅人。而私人訂製服務則能滿足多元需求，無論是歐洲藝術之旅、非洲頂級野奢體驗，或私人遊艇、列車與別墅假期，皆能透過全球資源整合，為客戶打造獨一無二的旅程。

從小到大旅行社以藝術美學為核心，結合國際資源與對歐洲的深厚理解，為旅人提供超越期待的旅行體驗。如果您正在規劃下一趟歐洲之旅，不妨讓從小到大旅行社為您開啟一段專屬於您的訂製旅程。

從小到大旅行社電話：02-7709-6880

地址：台北市中山區南京東路二段150號10樓

官方網站：www.smlxl.com.tw

Facebook粉絲專頁：SMLXL Travel Projects 從小到大

instagram：smlxl_travelprojects