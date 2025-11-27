探索沉浸式影像的未來感知 C-LAB穹頂劇場重磅回歸揭節目亮點

《thewhole》透過動作感測與演算法編織新的身體語言。（安娜琪舞蹈劇場提供、攝影／林軒）

C-LAB穹頂劇場（FVL DOME）即將回歸，本週六起（29日）一連四週展映來自台灣、阿根廷、俄羅斯、羅馬尼亞、中國、加拿大及日本的 12 件作品，涵蓋影像播映、展覽與現場演出等形式，邀請觀眾走入穹頂，探索沉浸式影像的未來感知。

今年亮點節目 《thewhole》 由安娜琪舞蹈劇場製作，攜手 C-LAB 未來視覺實驗室及台大物理系教授黃宇廷共同打造，以「宇宙的本質即數位」為概念，運用動作感測與演算法生成新的身體語彙，展開對黑洞與宇宙的全新想像。為此，未來視覺實驗室研發符合穹頂場域的雷射裝置與操作系統，不僅支援本次演出，也將提供未來創作者運用，展現技術開發與跨域實驗的能量。

C-LAB以現今AI 影片生成技術作為影像基底，以聲音敘事脈絡與情感驅動，推出自製節目 《Echo of Presence》，並與工研院合作，首度將工業運算的 360 影像偵測技術結合生成式影像概念，透過互動技術如偵測觀眾人數、位置與軌跡，並擷取影像轉化為具象與抽象交織的動態畫面，使觀者的身體成為影像生成的參與者，強化現場臨場感。

「FUTURE VISION LAB 2025」透過國際徵件與邀請呈現 9 件作品，展現多元文化視角。其中，開場影像邀請葉澈創作《幻幕》從影像的「比例」出發，探討隨著裝置的演變，影像不僅持續變換出不同比例，也框架出人類的觀看方式。阿根廷的羅曼戈梅茲（Román GOMES）帶來作品《巴別》，探討語言、溝通與人類共同夢想的複雜性。其他作品包括《赤聲之曙》《水身萬象》等。

「FUTURE VISION LAB 2025」展演計畫11月29日至12月21日在C-LAB穹頂劇場（東草坪）登場。（C-LAB提供、攝影／林軒朗）

台灣團隊「可揚與他的快樂夥伴」，在作品「《昌勳與他的打字機》Dome穴寓言」中嘗試讓觀眾靠近視障表演者昌勳的位置，聆聽黑暗中環繞的舞蹈聲響。簡單映相的《奶油金剛》則描繪從洞穴深處記錄生活微光的原始壁畫，到文明高處對機械能量與商業魔力的狂熱，人類始終在黑暗中發展對世界的誤解。

為呈現多元的穹型影像美學，今年邀請三件國際作品，帶領觀眾進入更具延展性的感官體驗。由加拿大 Normal Studio 與 Hippie Hourrah 樂團合作的《赫圖比斯：混沌的協奏》，向藝術家雅克・赫圖比斯（Jacques Hurtubise）致敬，將其畫作與迷幻音樂結合，營造「聽見色彩、看見音樂」的沉浸感受。

旅德日本藝術家黑川良一的《殘構重生》以雷射掃描取得建築、廢墟與自然環境的 3D 數據，並再以扭曲重構在秩序與失序間建構新的時間性。另由 C-LAB 合作單位加拿大 SAT 科技藝術中心「研究與創作駐村計畫」支持的《類數交界》，由日本藝術家坂本茉奈美與 Yuri URANO 合作，以自然紋理、色彩與聲響並置數位元素，探索「類比與數位」的二元關係。

台灣當代文化實驗場於本月 29 日至 12 月 21 日在東草坪推出沉浸式展演計畫「FUTURE VISION LAB 2025」，詳情請見官網： https://fvl.clab.org.tw/。每週一中午 12:00 開放次週週末活動索票。

