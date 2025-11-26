【探索營區】國防大學率真校區周邊美食健康美味 營養滿分

記者范瑜／專題報導

國防大學率真校區位於桃園八德，特色美食店家林立，從海味十足的小卷米粉、美味與營養兼具的健康餐盒、新鮮黑豬肉製成的水餃，再到甜點與創意零嘴等，均展現店家用心與堅持。這些料理不僅承載著食材挑選的講究，更融合店家巧思與手藝，讓官兵及民眾能在繁忙生活中享受美味時光。

「享瘦健康輕食料理」少油低熱量 香脆鮭魚人氣旺

「享瘦健康輕食料理」以「輕盈卻不失美味」為理念，主打少油、低熱量，仍保有層次感，讓想控制體態的顧客，也能在愉快用餐中滿足味蕾，深受注重養生的消費者喜愛。其中，香脆鮭魚是招牌餐點之一，鮭魚表皮煎得酥脆，內層則保持柔嫩油潤，富含Omega-3，不僅養顏美容，更有助心血管健康，搭配地瓜、蔬菜、玉米、毛豆等，整體口感清爽不膩，是不少健身族與上班族作為午餐或晚餐的健康方案，方便又美味。

「餃子秘辛」內餡黑豬肉厚實 Q彈鮮美

「餃子秘辛」以黑豬肉製作的水餃打響名號，有高麗菜、韭菜、玉米、蝦仁等口味。其中，高麗菜黑豬肉水餃肉質細嫩，油花分布均勻，餡料中加入高麗菜，平衡鮮肉的濃厚風味，每顆餃子都能吃到鮮甜湯汁。煎餃經過精準火候煎製，底部金黃酥脆，上層保持軟韌彈牙，形成雙重口感，是下班後或假日聚餐的熱門選擇，店家用心呈現臺灣人餐桌上最熟悉的美味，賦予傳統餃子創新價值。

「歐米茄義式料理」甜點口感綿密 飲品濃郁順口

「歐米茄義式料理」提供義大利麵、燉飯、焗烤、漢堡等豐富主餐，甜點與飲品更是亮點。日式焦糖布丁入口即化，綿密蛋香搭配焦糖回甘；比利時可可歐蕾採用進口高純度可可粉，與鮮奶融合後，呈現濃郁順口的風味，溫潤中帶有淡雅苦韻，特別適合午後時光搭配甜點享用。店內氛圍融合歐式浪漫與現代簡約，彷彿置身異國，適合情侶或好友相聚，在悠閒氛圍中暢談生活大小事。

「品鱻魚麵」鮮甜直送 道地海味料理

「品鱻魚麵」主打新鮮直送小卷、章魚、白帶魚，店家在北海岸由自己的船隻進行捕撈，小卷捕獲後直接急凍保持鮮甜，搭配薑絲水煮就相當美味；店家強調「一碗就是大海的味道」。其中，小卷入口帶有鹹香鮮味、肉質Q彈，搭配蛤蜊、米粉，一大碗飽足感十足，無論單人用餐或與親友共享，皆能感受到食材新鮮與誠意。價格親民實在，常吸引附近上班族與家庭客群回訪，也有不少饕客遠道而來，享用這一道道海味料理。

盛源軒烘焙坊「鍾師父酵素牛軋糖」口感細緻 水滴巧克力全臺獨創

盛源軒烘焙坊的「鍾師父酵素牛軋糖」，採用義大利蛋白霜、日本納豆酵素、紐西蘭安佳奶粉及奶油製作，口感細緻不黏牙，除了全臺獨創的水滴巧克力牛軋糖外，還創造多樣口味，包含使用韓國老爺爺草莓乾製成的草莓牛軋糖，酸甜交織；Oreo牛軋糖則在香濃基底中加入餅乾碎粒，深受小朋友喜愛；檸檬牛軋糖一開封，便散發清新果香，酸甜平衡、入口清爽。店家強調「每一口都不將就」，展現傳統糕點創新再生的可能。

「享瘦健康輕食料理」以「輕盈卻不失美味」為理念，主打少油、低熱量多樣化健康餐盒。（記者范瑜攝）

高麗菜黑豬肉水餃肉質細嫩，餡料中加入高麗菜，每顆餃子都能吃到鮮甜湯汁。（記者范瑜攝）

「歐米茄義式料理」融合歐式浪漫與現代簡約，打造寬敞舒適的用餐空間。（記者范瑜攝）

日式焦糖布丁搭配比利時可可歐蕾，特別適合午後時光享用。（記者范瑜攝）

「鍾師父酵素牛軋糖」採用義大利蛋白霜、日本納豆酵素、紐西蘭安佳奶粉及奶油製作，有草莓、蔓越莓、巧克力等豐富口味。（記者范瑜攝）

小卷米粉以肉質Q彈鮮甜的小卷，搭配蛤蜊、米粉，一大碗飽足感十足。（記者范瑜攝）