【探索營區】龍蟠營區周邊特色料理 感受舌尖美味
記者范瑜／專題報導
位於桃園大湳生活圈的53工兵群龍蟠營區，生活機能方便，鄰近街道充斥著多元的庶民小吃，從傳統點心、清爽涼麵到日式料理一應俱全，展現當地飲食文化多元風味。各式美食使人一嘗便難以忘懷，也讓官兵在外散、外宿或休假時，能與同袍及親朋好友共同品嘗豐富美食，感受大湳地區的人文與風貌。
吉祥食堂飯館香濃醬汁 黏而不膩
吉祥食堂飯館以豬腳飯、蹄膀飯等料理擄獲饕客的心，並販售擔仔麵、豬腳麵線、三寶湯、肝連湯等及各式小菜。其中，豬蹄膀經長時間滷製，非常入味，醬色晶亮，肉質軟嫩並帶豐富膠質，入口厚實，黏而不膩；搭配滷蛋、筍絲與青菜，香濃滷汁滲入米飯，讓白飯也吸附香氣，粒粒分明卻帶著醬香潤澤，無論是飢腸轆轆時的大口朵頤，或懷念傳統滋味時的細細品嘗，每一口都帶給顧客大大的滿足。
晴海居食屋日式料理 口感豐富
晴海居食屋店內布置為濃厚的日系風格，販售丼飯、生魚片、手卷、握壽司、炸物及烤物等。其中，松阪豬丼飯以彈牙口感的松阪豬為主角，肉片厚度適中，入口帶有嚼勁，佐以特調醬汁滲入米飯，鹹香之間帶點甘醇，層次豐富卻不膩口，附上爽口的海帶絲與牛蒡絲，整體口感清爽。另免費提供茶飲和鮭魚味噌湯，鮮甜的湯含有豆腐、海帶、鮭魚塊，用料實在。
麥香園餅舖口味多元 食材天然
傳統燒餅愛好者不可錯過的「麥香園餅舖」販售口味多元，包含紅豆、芝麻、芋頭、黑糖燒餅，還有醬香餅、千層薄餅、韭菜盒等品項。其中，紅豆燒餅外皮層層分明，咬下時帶著微脆聲響，內餡紅豆細緻綿密，甜度適中，尾韻帶有豆沙自然香氣；黑芝麻燒餅則帶有濃郁黑芝麻香氣，外皮酥脆，咀嚼間芝麻的堅果香緩緩釋放，讓人齒頰留香，店家堅持選用天然食材，讓顧客吃得健康又安心。
山海花美食坊「客」味濃厚 甜鹹皆宜
山海花美食坊是不少人體驗客家傳統點心首選，最具代表性的就是客家菜包與草仔粿，散發著濃厚「客」味。其中，客家菜包外皮柔軟卻有韌性，內餡以炒過的蘿蔔絲為主，鹹香中帶點油蔥香氣，咬下後滿口溫暖滋味；草仔粿則以艾草揉進米漿製成外皮，帶著自然草香，內餡有紅豆、綠豆、菜脯絲等口味可選擇，甜鹹皆宜。咀嚼時，特有的香氣在口腔中縈繞，這些點心不僅是味蕾享受，更承載著客家文化底蘊。
和平涼麵清爽消暑 價格實惠
在炎熱夏季，周邊居民的消暑美食莫過於「和平涼麵」，店內環境明亮整潔，除販售涼麵，還有炸醬、雞絲、榨菜肉絲等口味涼麵，其中，雞絲涼麵拌上麻醬醬汁，香氣濃郁卻不過分厚重，雞絲軟嫩、小黃瓜絲清新脆口，入口時口感多層次交織並完美融合，爽口佐料帶來消暑清爽感受，實惠價格、簡單卻不失風味的組合，讓這道涼麵不僅是居民日常首選，更是許多外地遊客必嘗的庶民美食。
吉祥食堂飯館蹄膀飯肉質軟嫩並帶豐富膠質，口感厚實，黏而不膩，搭配滷蛋、筍絲與青菜，滿足你的味蕾。（記者范瑜攝）
吉祥食堂飯館以豬腳飯、蹄膀飯等料理，擄獲饕客的心。（記者范瑜攝）
松阪豬丼飯，松阪豬Q彈，並附上爽口的海帶絲與牛蒡絲，口感層次豐富。（記者范瑜攝）
晴海居食屋店內布置為濃厚的日系風格。（記者范瑜攝）
「麥香園餅舖」燒餅販售口味多元，包含紅豆、芝麻、芋頭、黑糖燒餅等品項。（記者范瑜攝）
「麥香園餅舖」是遊客、在地民眾及官兵必買的特色點心。（記者范瑜攝）
山海花美食坊客家菜包與草仔粿純手工製作，傳承客家飲食文化。（記者范瑜攝）
雞絲涼麵拌上香氣濃郁的麻醬醬汁，完美融合。（記者范瑜攝）
