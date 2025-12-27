探索科學就從月亮開始 臺北天文館親子營12/29開放報名

記者劉昕翊／臺北報導

最適合親子與祖孫共遊的天文館親子營來了！臺北市立天文科學教育館今（27）日公布，1月天文館親子營將以「月亮」為主題，規劃展示場導覽、主題課程、DIY環節，於3、4日各舉辦一梯次，每梯次130個名額，邀請親子一同展開快樂的月球之旅；12月29日上午9時開放網路報名，額滿為止。

臺北天文館表示，此次「月亮」天文親子營將透過生動有趣的展示場導覽、深入淺出的主題課程，帶領親子認識離地球最近，且與人類息息相關的天體「月亮」，並安排月亮盤DIY環節，提供民眾了解月相變化；另活動中還安排沉浸式的宇宙探索之旅，包括，觀賞宇宙劇場的全天域影片、在球幕上飽覽夜空繁星，體驗立體劇場的3D影片，以及精采好玩的宇宙探險車等。

此外，最後還有輕鬆歡樂的有獎問答，民眾有機會獲得天文館的獨家禮物，在充實與喜悅中滿載而歸，期讓親子於互動間感受宇宙科學的奇妙與樂趣。為鼓勵更多家庭能參與天文親子營，每梯次特別增設10個名額，提供給臺北市低收入戶的親子免費參加，民眾可洽專線28314551分機202或211。

臺北天文館1月天文館親子營將以「月亮」為主題，於3、4日各舉辦一梯次，每梯次130個名額，12月29日上午9時開放網路報名。（臺北天文館提供）