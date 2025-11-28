探索與理解 教育部推動性別平權的跨域美感課程

臺南市月津國小學生排練偶戲

高雄市新上國小學生繪製「你期待未來的自己是什麼樣子？」

教育部自103年起啟動「跨領域美感教育卓越領航計畫」以來，積極推動透過藝術與美感教育，促進社會議題的討論與實踐，期望透過學習與思辨，讓學生理解性別平權的價值。美感教育不僅培養學生的創作能力，更能讓他們在學習與表達的過程中，理解性別平等、尊重多元差異的重要性，並反思日常生活中存在的刻板印象與不公平現象。

教育部舉例，像是高雄市新上國小推出「多元理解與自我探索」系列課程，作為回應性別議題的具體實踐。以創作與討論課程作為開場，引導學生認識每個人的獨特特質，並透過情境對話練習友善與尊重。在後續的「想像中的我」單元中，學生觀賞相關作品、討論角色故事，並將個人照片與創作結合，設計理想的角色樣貌與未來情境。最後，透過「玩轉人生」的角色體驗活動，學生在新的設定中練習換位思考，在過程中培養同理心，理解他人可能面臨的不同處境，並學習給予支持與尊重。

臺南市月津國小的「偶戲」課程則從真實事件切入，另以教育部美感教育計畫項下發行的報紙─《安妮新聞》「男女大不同」性別報導為起點，帶領學生討論性別刻板印象，例如為什麼「粉色」與「藍色」會被貼上標籤？這些標籤如何形塑我們對女孩與男孩的想像？學生們透過閱讀專題報導，逐步認識「性別標籤」的影響，同時，他們也將省思轉化為藝術創作，親手製作戲偶、設計偶頭、編寫劇本，當戲偶登上舞臺，它們代替學生說出對顏色、穿著與性別的疑問、對標籤與刻板印象的困惑，透過戲偶的鮮活呈現，將這些想法化為可感受的聲音與形象，也讓學生在創作過程中練習表達與理解他人的觀點。